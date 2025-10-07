Пара погибла в горячей ванне после празднования дня рождения дочери — подробности трагедии

Джеферсон Луис Сагас и Ана Каролина Силва / © Metro

В Бразилии четырехлетняя девочка осталась сиротой после того, как ее родители, Джеферсон Луис Сагас и Ана Каролина Силва, скончались от теплового удара в горячей ванне мотеля, находясь под влиянием алкоголя и наркотиков.

11 августа 37-летний офицер военной полиции Джеферсон Луис Сагас и его 41-летняя партнерша Ана Каролина Силва праздновали четвертый день рождения дочери в фуд-парке, а затем посетили ночной клуб. Около полуночи они заселились в мотель Даллас, где были найдены мертвыми в ванне с водой температурой 50°C и включенным обогревателем. Судебно-медицинский эксперт Андресса Бур Фронца установила, что причиной смерти стало экзогенное отравление (алкоголь и кокаин), повлекшее обезвоживание, тепловой коллапс и отказ органов.

Полиция исключила поражение электрическим током, утопление, отравление угарным газом или причастность третьих лиц, исследовав номер мотеля, автомобиль пара и видео с камер наблюдения. Начальник полиции Фелипе Симао Гомеш отметил, что смерть наступила внезапно из-за сочетания высокой температуры и веществ в крови. Семья Силвы утверждает, что она не была зависима от наркотиков и могла употребить их по принуждению.

Пара, прожившая вместе почти 20 лет, покинула дочь, о которой сейчас заботится семья. Друзья описывали их как общительных, без склонности к наркотикам или насилию в отношениях.