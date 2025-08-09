Пара погибла, занимаясь сексом в авто: что привело к трагедии

Как секс в авто привел к падению с обрыва и смерти пары / © Pixabay

Момент страсти закончился трагедией, когда пара, занимавшаяся сексом в машине, упала в обрыв. Влюбленные так сильно раскачали автомобиль, что он упал с 400-метровой скалы.

Об этом пишет Mirror.

42-летняя Адриана Рибейро и ее 26-летний парень Марконе Кардозу были на вечеринке, когда остановились в известном живописном месте на краю склона высотой 1300 метров, популярного среди дельтапланов.

Они высадили брата Марконе и его девушку и, оставшись наедине, решили заняться любовью. Но, к сожалению, пара выбрала неудачное место для своих страстей, поскольку во время секса машина упала с обрыва. Автомобиль сорвался с пропасти, и обнаженные тела пара выпали из машины, найденной у подножия горы.

Гора, с которой упала машина в пропасть / © Newsflash

Следователи подозревают, что движения пара внутри припаркованного автомобиля привели к его смещению и падению с края обрыва.

© Newsflash

26-летний парень Кардозу был отцом четырехлетнего ребенка от предыдущих отношений. Адриана Рибейро была разведена и оставила двоих детей, мальчика и девочку, от предыдущих отношений.

