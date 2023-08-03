Пара российских туристов в аэропорту Барселоны лишилась ценностей на 8,5 млн евро

Среди похищенного было кольцо весом 47 каратов, стоимостью более 4,5 миллионов евро.

В аэропорту Барселоны ловкие воры украли у пары российских туристов сумку бренда Louis Vuitton с ювелирными украшениями, роскошными часами и большой суммой наличных денег. Общая стоимость украденного составила более 8,5 миллионов евро.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщило испанское издание Heraldo.

Кража произошла, когда россияне стояли у чемоданов в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Emirates. За сумочкой с ценностями зеваки не усмотрели. В полиции россияне сообщили, что там были драгоценности и элитные часы, а также 20 000 евро наличными.

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Источники, близкие к расследованию, сообщили, что среди похищенных ювелирных изделий было кольцо весом 47 каратов, стоимостью более 4,5 миллионов евро, а также другие драгоценные вещи и различные электронные устройства.

После жалобы, поданной семьей, агенты пересмотрели записи с камер видеонаблюдения аэропорта, что позволило им идентифицировать исполнителей ограбления, а также транспортное средство, на котором они скрылись, арендованную машину.

Региональная полиция Каталонии задержала подозреваемых в дерзком ограблении, перехватив их на шоссе примерно в 100 километрах от аэропорта. Распорядиться украденными они не успели.

Напомним, в курортном городе Анталия в Турции российские туристы пытались угнать из гостиницы 35 килограммов еды. Граждан страны-агрессорки поймали с поличным работники гостиницы.

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