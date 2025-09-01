Пара шесть лет ездила на автомобиле с останками маленького ребенка

Преступление шокировало полицейских / © Associated Press

В США пара из штата Колорадо расправилась с двумя маленькими детьми и шесть лет прятала их останки.

О странном убийстве пишет издание The Pueblo Chieftain.

Полицейские благодаря телефонному звонку обнаружили детские кости, принадлежавшие 5-летнему Хесусу и 3-летней Есении — детям Хесуса Домингеса-старшего. Он воспитывал детей с новой партнером — Кореной Миньярез. Ее мать и позвонила в полицию в январе 2024 года. Она сообщила сотрудникам о подозрительном контейнере, залитым бетоном, а также вспомнила, что чувствовала запах разложения.

Полицейские проверили зацепки и обнаружили в контейнере разложившиеся останки мальчика. Кости девочки лежали в чемодане, спрятанном в машине пары. Судмедэкспертиза выяснила, что детей не стало в 2018 году. Все эти шесть лет пара ездила на автомобиле с останками ребенка. Хесуса-старшего и Корену арестовали.

По словам Хесуса-старшего, Есении не стало в марте 2018 года.

В апреле 2018 года не стало Хесуса-младшего. По свидетельству мужчины, как и сестра, он перестал дышать, когда находился в машине, пока они были на улице. Его кости пара сложила в багажник машины, а через несколько лет сдала ее на металлолом.

Полиция уверена, что дети стали жертвами домашнего насилия. Расследование продолжается.

