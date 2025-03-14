Пара убила 16-летнюю беременную, разрезала ей живот и похитила ребенка – фото

Супругов уже арестовала полиция.
В Бразилии супружеская пара была арестована по подозрению в убийстве беременной девушки, которой разрезали живот, чтобы похитить ребенка.
Об этом сообщает NTK.
Тело Эмили Сены было найдено в неглубокой могиле на заднем дворе дома подозреваемых.
Полиция считает, что Эмили, которой было 16 лет и которая была на девятом месяце беременности, задушили кабелем.
На ее животе были порезы и признаки того, что она пыталась защитить себя в среду, 12 марта, в Куябе.
Детектив Кайо Александре сообщил местным СМИ, что пара "использовала холодное оружие, чтобы вытащить ребенка".
Полиция считает, что Натали Перейра и Кристиан Арруда хотели выдать ребенка за своего собственного. Один из них опубликовал фотографию младенца в социальных сетях вскоре после убийства Сены и подписал ее: "Добро пожаловать, моя доченька".
Они были арестованы 13 марта в больнице в Куябе после попытки зарегистрировать новорожденную. Медики сообщили в полицию о подозрительном поведении Перейры, заметив несоответствия в ее аккаунте.
25-летняя Перейра якобы общалась с Сеной в социальных сетях и утверждала, что у нее двое детей, а третий ребенок вот-вот появится на свет. Она сказала беременной девушке, что у нее есть детская одежда и детская кроватка, которую она может отдать ей бесплатно.
"Она сказала, что у нее много детской одежды и она хотела бы отдать часть Эмили. Она отправила ей адрес и даже перевела деньги через Pix, чтобы моя дочь могла поехать туда и забрать их. Но она поехала и больше не вернулась", — рассказала мама Сены, Ана Меридиан.
Перейра и 28-летний Арруда – шеф-повар – сейчас находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сокрытии тела и препятствии совершению правосудия.
Новорожденная все еще находится под наблюдением, и Меридиан навестила ее в больнице.
У убитой девушки остался муж. Перейра убедила ее не брать его с собой, когда она посетила дом супругов.
Детектив Александре сказал: "Она приехала и сразу же подверглась этому акту жестокости. Судебные следователи все еще работают на месте происшествия, пытаясь выяснить, что именно произошло".
Напомним, 57-летнюю женщину убила пальма после того, как она оправилась от ДТП. Несколько месяцев назад итальянка чуть не погибла в результате аварии.
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