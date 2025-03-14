Пара убила 16-летнюю беременную, разрезала ей живот и похитила ребенка – фото

В Бразилии супружеская пара была арестована по подозрению в убийстве беременной девушки, которой разрезали живот, чтобы похитить ребенка.

Об этом сообщает NTK.

Тело Эмили Сены было найдено в неглубокой могиле на заднем дворе дома подозреваемых.

Полиция считает, что Эмили, которой было 16 лет и которая была на девятом месяце беременности, задушили кабелем.

Эмили Сена / Фото: Jam Press

На ее животе были порезы и признаки того, что она пыталась защитить себя в среду, 12 марта, в Куябе.

Супруги убили 16-летнюю беременную и забрали малыша / Фото: Jam Press

Детектив Кайо Александре сообщил местным СМИ, что пара "использовала холодное оружие, чтобы вытащить ребенка".

Полиция считает, что Натали Перейра и Кристиан Арруда хотели выдать ребенка за своего собственного. Один из них опубликовал фотографию младенца в социальных сетях вскоре после убийства Сены и подписал ее: "Добро пожаловать, моя доченька".

Натали Перейра и Кристиан Арруда / Фото: Jam Press

Дочь Эмили Сены / Фото: Jam Press

Они были арестованы 13 марта в больнице в Куябе после попытки зарегистрировать новорожденную. Медики сообщили в полицию о подозрительном поведении Перейры, заметив несоответствия в ее аккаунте.

25-летняя Перейра якобы общалась с Сеной в социальных сетях и утверждала, что у нее двое детей, а третий ребенок вот-вот появится на свет. Она сказала беременной девушке, что у нее есть детская одежда и детская кроватка, которую она может отдать ей бесплатно.

"Она сказала, что у нее много детской одежды и она хотела бы отдать часть Эмили. Она отправила ей адрес и даже перевела деньги через Pix, чтобы моя дочь могла поехать туда и забрать их. Но она поехала и больше не вернулась", — рассказала мама Сены, Ана Меридиан.

Будущая мама приехала к паре за вещами для малыша / Фото: Jam Press

Перейра и 28-летний Арруда – шеф-повар – сейчас находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сокрытии тела и препятствии совершению правосудия.

Новорожденная все еще находится под наблюдением, и Меридиан навестила ее в больнице.

У убитой девушки остался муж. Перейра убедила ее не брать его с собой, когда она посетила дом супругов.

Детектив Александре сказал: "Она приехала и сразу же подверглась этому акту жестокости. Судебные следователи все еще работают на месте происшествия, пытаясь выяснить, что именно произошло".

Напомним, 57-летнюю женщину убила пальма после того, как она оправилась от ДТП. Несколько месяцев назад итальянка чуть не погибла в результате аварии.

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