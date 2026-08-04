Пара устроила интим прямо на кровати в магазине: видео шокировало Сеть

© КГГА

Реклама

В магазине IKEA на Тайване пара устроила интимную сцену прямо на демонстрационной кровати, невзирая на других посетителей. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну негодования.

Об этом сообщает Daily Star.

Реклама

По словам очевидцев, мужчина и женщина начали целоваться и вести себя интимно прямо в выставочной зоне мебельного магазина, где в настоящее время находились другие покупатели, в том числе семьи с детьми. Свидетели утверждают, что пара вела себя так, будто никого не было вокруг.

Реклама

Инцидент произошел 16 июля в одном из магазинов IKEA на Тайване. Видео опубликовала мать, которая рассказала, что ее ребенок первым обратил внимание на поведение незнакомцев и вызвал ее. Женщина записала увиденное на телефон и выложила ролик в соцсети Threads.

В комментариях пользователи подвергли резкой критике пару, отметив, что «IKEA — это не гостиница», а также призвали администрацию магазина жестче реагировать на подобные случаи.

По данным издания, согласно законодательству Тайваня о непристойном поведении в общественных местах, участникам инцидента может грозить до года заключения или штраф.

В то же время, ни местная полиция, ни IKEA официально ситуацию пока не комментировали.

Реклама

Ранее на Киевщине мужчину и женщину застали за интимным поведением под открытым небом на глазах у прохожих. Инцидент произошел на день у автобусной остановки, а очевидцы вызвали полицию. Правоохранители установили личности участников и составили на них административные материалы за мелкое хулиганство. Событие вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.

Новости партнеров