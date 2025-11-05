Пара устроила интим во время движения авто на скорости 140 км/ч: как отреагировала полиция

Влюбленные / © iStock

На трассе в Германии правоохранители задержали мужчину и женщину, занимавшихся сексом прямо во время движения автомобиля. Машина двигалась с большой скоростью и представляла опасность для других участников дорожного движения.

Об инциденте сообщает со ссылкой на полицию города Мюнстер Der Spiegel.

По данным издания, событие произошло в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на автобане A1. Водитель и его пассажирка вели себя на трассе подозрительно — их автомобиль двигался с заметными отклонениями от полосы, словно водитель не контролировал транспортное средство. Едущий сзади очевидец сообщил, что Ford несколько раз чуть не взлетел с дороги, а один из грузовиков был вынужден резко выехать на обочину, чтобы избежать столкновения.

Когда свидетель обогнал авто, он понял причину опасной манеры вождения: за рулем мужчина занимался половым актом со своей пассажиркой, не останавливая машину, двигавшуюся со скоростью около 140 километров в час.

После сообщения очевидца полиция быстро отреагировала. Правоохранители остановили автомобиль на территории автозаправочной станции недалеко от Мюнстера. За рулем находился 37-летний мужчина, рядом — 33-летняя женщина.

Водитель стал фигурантом уголовного производства за опасное вмешательство в дорожное движение. Как уточнили в полиции, его действия создавали реальную угрозу жизни других водителей, ведь контроль над транспортным средством в момент интимных действий был частично утрачен.

Правоохранители напомнили, что подобное поведение на автодорогах не только недопустимо, но и наказывается по законам Германии. Даже кратковременная утрата внимания на высочайшей скорости может привести к катастрофическим последствиям.

