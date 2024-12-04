Пара, встретившаяся на свидании вслепую и прожившая в браке 61 год, умерла с разницей в несколько дней

Внуки супругов называют их идеальными и примером.
Супруги из Техаса, прожившие в браке 61 год, умерли с разницей в четыре дня.
Об этом пишет NTK.
Мария и Адольф Гонсалес познакомились на свидании вслепую. Это была идеальная пара и 22 апреля в 1963 году они поженились.
Впоследствии супруги воспитали троих детей и упорно трудились, чтобы осуществить свою величайшую мечту – увидеть, как каждый из них закончит колледж и сделает успешную карьеру.
Они были совладельцами семейного бизнеса по аренде недвижимости и "создали много воспоминаний, путешествуя по многим странам и штатам на европейском и американском континентах".
В начале этого года они попрощались друг с другом, написав некролог, посвященный их "вдохновенному браку".
На момент смерти Марии было 87 лет. Прабабушка "коснулась жизни многих людей своим теплом и великой добротой". Она мирно скончалась дома после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона 9 октября в 2024 году. Ее похороны состоялись 12 октября.
С разбитым сердцем, всего через день, ее 89-летний муж тоже ушел из жизни.
У пары осталось трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков.
Племянница покойных, Рози Коллин, назвала супругов "примером того, какой должен выглядеть брак и семья".
Семья поблагодарила всех за поддержку, которую они получили после их смерти.
Напомним, недавно мужчина скончался в день похорон жены после того, как пара "не провела ни одной ночи в разлуке". Они прожили в браке 65 лет.
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