Парад в Москве / © Associated Press

Реклама

Решение Кремля убрать тяжелую технику с парада к 9 мая на Красной площади является «унизительным признанием» в слабости РФ. По мнению западных аналитиков, это говорит о том, что Украина может перехватывать инициативу в войне.

Об этом говорится в статье The Daily Mail.

Нынешнее празднование в Москве будет радикально отличаться от традиционной демонстрации военного могущества. На четвертом году полномасштабной войны, истощившей ресурсы РФ и унесшей жизни сотен тысяч оккупантов, российское Минобороны официально подтвердило: военные училища, кадетские корпуса и колонны техники не будут участвовать в параде «из-за текущей оперативной обстановки».

Реклама

Признание несостоятельности Кремля

Кир Джайлз из Chatham House в комментарии для The Daily Mail отметил, что настоящая причина сокращения парада скрывается за кулисами боевых действий.

«Любые объяснения действий Путина так или иначе сводятся к одному: неспособности России победить Украину. Это прямое признание того, что Киев может нанести удар в самое сердце Москвы», — подчеркнул эксперт.

По словам аналитиков, «мясные штурмы» привели к критическому дефициту укомплектованных подразделений, которые могли бы маршировать на площади, а постоянные удары украинских дронов на расстояние до 1500 км сделали массовые мероприятия в столице РФ слишком опасными.

Фронт разворачивается против России

Бывший офицер британской армии Гамиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph заметил, что война начинает разворачиваться против агрессора. Российские войска несут неотвратимые потери, которые пытаются компенсировать плохо подготовленными новобранцами.

Реклама

Ключевые факторы «унижения» Путина:

Провал ПВО

Даже опрокидывание систем С-400 с фронта в Москву не дает Кремлю гарантий безопасности.

Экономическое давление

Из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы добыча нефти в РФ в апреле упала на 300 000-400 000 баррелей в сутки.

Кадровые проблемы

В штурмах все чаще гибнут этнические российские призывники, что раньше считалось красной линией для внутренней стабильности РФ.

Падение рейтинга и внутренняя тревога

На фоне военных неудач рейтинг доверия к Путину, по данным лояльного к Кремлю института ФОМ, упал до 71% — это самый плохой показатель за последние семь лет. Кроме того, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признала, что внешние условия для экспорта и импорта «ухудшаются на постоянной основе».

Реклама

Сокращенный парад перестает быть лишь символом безопасности — он становится публичным подтверждением того, что Россия теряет способность защищать свою столицу и обеспечивать обещанную диктатором стабильность.

На фоне подготовки к параду в Москве усиливается и давление на русскую инфраструктуру. В течение апреля украинские силы несколько раз били по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Путин заявил, что атаки на НПЗ якобы не создают критических угроз, но назвал действия Украины «террористическими» и признал, что риски для инфраструктуры остаются.

Новости партнеров