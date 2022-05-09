"Парад детей, а где же реальные части" – эксперт о "шоу", которое показывали россиянам на 9 мая в Москве

В Москве на параде 9 мая основную часть шествия составили курсанты российских училищ, а служащие воинских частей РФ – почти не участвовали в действе.
Также на Красной площади в Москве, где отменили пролет авиации, почти не было военной техники.
Об этом рассказал белорусский оппозиционер, эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич в Facebook.
По его словам, на параде по российской военной технике было всего восемь боевых машин пехоты (БМП) разных моделей, 12 танков, автомобильная техника, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и "Искандер". Это все сегодняшнее действо в Москве эксперт назвал "парадом детей".
"Реальные части – возведенная коробка от Таманской и Кантемировской дивизий, Севастопольская бригада и все. Возникает вопрос: а где же реальные части. Закончились и даже до парада не хватило", – написал он.
По его словам, российские курсанты представляли "парадный расчет полка ВМС" и "парадный расчет ВДВ", а также пограничные войска ФСБ и МЧС.
Исключение составили инженерные части, железнодорожные войска, выполняющие задачи развития БАМ, "казаки" и военная полиция, которые не должны оставлять позиций под Москвой.
Напомним, в СНБО сообщили, почему в российских городах отменили авиапарад.
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