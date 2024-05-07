"Парад победы" в Москве: кто из лидеров стран приедет к Путину на 9 мая

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины, лидеры ряда стран планируют посетить парад 9 мая в Москве.

Президенты некоторых стран приедут к российскому диктатору Владимиру Путину на "парад победы" 9 мая в Москве.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, среди желающих присутствовать на параде в столице страны-агрессора – лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Сообщается, что в параде 9 мая в Москве примут участие более 9 тысяч человек и 70 единиц техники.

В прошлом году на параде в столице РФ присутствовали президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана – Садир Жапаров, президент Таджикистана – Эмомали Рахмон, президент Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, президент Беларуси – Александр Лукашенко, премьер Армении и руководитель Туркменистана.

Напомним, перед парадом во вторник, 7 мая, в Кремле состоится еще и торжественная церемония "инаугурации" Владимира Путина на пост президента России. Некоторые страны ЕС заявили, что приняли приглашения российской стороны, в том числе Франция, Венгрия и Словакия, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации".

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