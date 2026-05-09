Парад позора: на Красной площади впервые за 20 лет не было техники, зато шагали солдаты КНДР (видео)

Парад в Москве 9 мая 2026 года прошел без военной техники, с солдатами КНДР и сбоями интернета.

Дмитрий Гулийчук
Парад в Москве 9 мая 2026 года / © Associated Press

В столице страны-агрессорки Москве на «красной площади» завершился парад. Впервые с 2007 г. он прошел без военной техники.

Об этом пишет российское «либеральное» издание «Медуза».

Отмечается, что министерство обороны страны-агрессорки оправдывает отсутствие техники «текущей оперативной обстановкой». В параде также не участвуют учащиеся суворовских и нахимовского училищ.

В то же время, воздушная часть парада в этом году не отменена.

Из зарубежных глав государств к диктатору Путину приехали только его белорусская марионетка Лукашенко, лидеры Лаоса и Малайзии, а также главари непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву прилетел словацкий премьер Роберт Фицо, но заявлял, что на парад не пойдет.

Кроме того, судя по фото, в последний момент в Москву примчались главы Казахстана Токаев и Узбекистана Мирзиёев.

Заметим, что парад длился всего 45 минут. Отдельной колонной там впервые официально прошли воевавшие в Курской области солдаты КНДР.

Между тем жители Москвы массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета. По словам жителей столицы, невозможно открыть банковские приложения, мессенджеры, отправить СМС и даже сайты так называемого «белого списка».

Пользователи сообщают, что некоторые даже телевидения не работают.

Напомним, что указ Зеленского о проведении парада в Москве вызвал истерику среди российских так называемых «Z-военкоров».

Ранее Politico написали, что военный парад в Москве стал для Путина главным страхом.

Также издание The New York Times проанализировало, как главный патриотический ритуал РФ стал демонстрацией слабости диктатора и спрогнозировало, что будет с Россией дальше.

Комментарии
DenisMajstrishen
11:19, 2026.05.09
«Вторая армия мира» настолько мощная, что на парад вместо танков вывела пехоту К...
