Парад Путина показал, что Украина меняет ход войны — WSJ

Владимир Путин / © Associated Press

В столице России 9 мая прошел парад, к которому Кремль просил перемирие. Диктатор Владимир Путин убежден, что победа в войнах «всегда была и будет за Россией». Однако ситуация указывает на совсем другое.

Об этом пишет издание WSJ.

«9 мая Путин действительно опасался атак украинских дальнобойных дронов, а это еще один признак того, что на пятом году войны ситуация может измениться не в пользу России», — пишут журналисты.

Решение Путина радикально сократить масштаб мероприятия и отказаться от привычного строя тяжелой бронетехники стало публичным унижением. Это подчеркивает, отмечает издание, что война против Украины все сильнее перемещается с поля боя на территорию самой РФ.

Кроме военного аспекта, на ситуацию оказывает давление экономическая стагнация, рост цен и дефицит импорта, что делает последствия войны для рядовых граждан все более ощутимыми.

«Только перспектива больших потерь и возможного поражения заставит Путина отказаться от своих имперских амбиций в Украине и Западной Европе. Это самый лучший способ закончить войну на достойных условиях для Украины», — говорится в статье.

Парад в Москве — что известно

Напомним, в Москве в субботу, 9 мая, прошел парад в честь российского Дня победы, который впервые провели без военной техники. Парад длился всего 45 минут, что сделало его самым коротким в современной истории. В этом году Кремль, похоже, предоставил приоритет безопасности традиционной демонстрации силы.

Путин, который появился на параде, вызвал жестокие насмешки из-за своего истощенного и подавленного вида. Российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал Путина «глубоко напуганным, стареющим диктатором».

Противник российского президента Леонид Невзлин расценил «сокращенный» парад без военной техники как символ ослабления хватки Путина.

По его словам, Путин сам создал «положение, в котором главный ритуал сосредоточен вокруг одного стареющего мужчины, уменьшающегося вместе со своими способностями».

