Парад Путина: роспропагандисты истерично отреагировали на указ Зеленского

Парад в Москве / © Associated Press

Российские пропагандистские каналы и так называемые «военкоры» нервно отреагировали на указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о разрешении Российской Федерации провести парад 9 мая на Красной площади в Москве. В своих постах они называют документ «унижением» и «информационной спецоперацией».

Реакции российских пропагандистов и представителей власти РФ собрал Сергей Данилов из Центра ближневосточных исследований.

В частности автор канала «Рыбарь» Михаил Звинчук назвал публикацию координат «демонстративным унижением»:

«Обнародование Киевом координат „квадрата безопасности“ на Красной площади — это не миролюбие, а демонстративное унижение. Нам буквально показывают, что проведение парада в столице России теперь зависит от росчерка пера Зеленского и точности настроек их полетных заданий. Это приглашение к игре, в которой у нас нет хороших ходов».

Пропагандист Александр Коц пожаловался, что указ Зеленского обсуждают активнее, чем саму подготовку к 9 мая, и назвал это «информационной спецоперацией»:

«Зеленский „разрешил“ нам провести парад. Цинизм зашкаливает. Указ сформулирован так, будто Украина является стороной, которая гарантирует безопасность Москве. Хуже всего то, что этот текст обсуждают активнее, чем саму подготовку к 9 мая. Это чистой воды информационная спецоперация с целью деморализации».

В то же время в канале «Военный Осведомитель» документ охарактеризовали как «целеуказание под видом дипломатического жеста»:

«Указ № 374/2026 — это, по сути, указание, завернутое в обертку дипломатического жеста. Четкие координаты углов площади в официальном документе — это прозрачный намек на то, что все остальное, что не входит в эти метры, остается под прицелом. Ситуация с безопасностью неба над Москвой завтра будет критической».

Пропагандистский канал «Старше Эдды» заявил о «психологическом давлении» на российскую ПВО и участников парада:

«Обратите внимание на координаты. Они не просто указали площадь, они очертили периметр. Это намек: „Мы знаем, где вы будете стоять“. Чисто психологическое давление на расчеты ПВО и участников парада. Завтрашнее небо над Москвой будет самым напряженным за всю историю».

Российский канал «Zаписки Ѵетерана» заявил, что само появление дискуссии о «разрешении от Зеленского» уже является поражением России в информационном поле:

«То, что мы обсуждаем „разрешение“ от Зеленского, — это уже поражение в информационной войне. Враг рисует нам границы на нашей же площади, а мы отвечаем: „Нам это не нужно“. Надо было выключить этот шум еще на подходе, а не давать ему стать главной новостью накануне 9 мая».

Пропагандист Борис Рожин, который ведет канал Colonelcassad, заявил, что указ якобы рассчитан на западную аудиторию:

«Эта клоунада с указами рассчитана на западного зрителя, чтобы продемонстрировать „конструктивность“ Киева на фоне инициатив Трампа. На самом же деле — это попытка закрепить за собой право атаковать любую другую точку Москвы, кроме тех метров, что указаны в бумажке».

На этом фоне российские власти снова прибегли к истерическим заявлениям и угрозам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России «не нужно чье-то разрешение» для проведения парада. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Киеву «массированным ракетным ударом» в случае попытки сорвать празднование.

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №374, в котором говорится о разрешении Российской Федерации провести парад 9 мая в Москве на Красной площади. В документе указано, что решение принято «с гуманитарной целью» после переговоров с американской стороной.

В указе также говорится, что с 10:00 9 мая территориальный квадрат Красной площади будет «исключен из плана применения украинского вооружения». В тексте документа обнародовали координаты участка, которые указывают на территорию Красной площади и прилегающие районы Москвы.

