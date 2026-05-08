Парад в бункерном стиле: бывший сотрудник СБУ раскрыл, почему Кремль до смерти боится 9 мая

Парад в России / © Associated Press

В канун 9 мая Москва входит в свой главный пропагандистский праздник уже без прежнего размаха. Нынешний парад будет гораздо скромнее: без привычной помпы, с урезанным форматом и призывами к гражданам смотреть онлайн действо. Для Кремля такой шаг особенно болезнен, ведь десятилетиями этот день преподносился как главное доказательство силы и «исторического величества» России.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «24 Канала».

Он объяснил, что такое изменение формата — это не просто экономия ресурсов, а серьезный удар по идеологическому фундаменту РФ.

Для русского общества парад 9 мая давно превратился в обязательный ритуал, подтверждающий неизменность государства. Если в 2015 году на Красной площади демонстрировали около 200 единиц техники, то теперь картинка радикально изменилась. Вместо железного кулака россиянам предлагают фактически только пешее шествие.

По мнению Ступака, это поколебает веру населения во всемогущество власти.

«Я думаю, это немного их подкосит. Я не говорю, что это сразу станет фактором, разрушающим российские власти. Но это то, на чем основывается их стабильность», — подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема для Кремля состоит в том, что культ победы работал даже во времена тяжелейших экономических кризисов. Пока телевизор показывал бесконечные колонны танков, рядовой россиянин был уверен — государство стоит твердо. Теперь, когда картинка стала «усеченной», этот эффект исчезает.

Ступак подчеркивает, что психологическая связь между властью и народом из-за этого ритуала начинает разрушаться.

«Есть может быть нечего, за границу не поехать, но парад — это всегда. Деды воевали, „можем повторить“ — все это есть. А здесь она остается, но уже в очень усеченном, очень маленьком виде», — объяснил он.

Ступак отмечает, что сейчас Москва пытается оправдать такой формат вопросами безопасности, однако для внутреннего потребителя отсутствие привычной военной мощи на главной площади страны выглядит как явный признак слабости. Парад больше не выполняет свою главную функцию — доводить силу, к которой в России привыкли годами.

Напомним, впервые за 20 лет нынешний парад 9 мая на Красной площади будет необычным. без военной техники и участия курсантов военных училищ. Вместе с тем, утешили в Минобороны, в составе пешей колонны пройдут военнослужащие военных вузов всех видов и родов войск. В Кремле объяснили «текущей оперативной обстановкой».

Также перед парадом страхи «фюрера» Владимира Путина только растут. Якобы из-за «угроз Киева» Кремль усилил «дополнительные меры безопасности» в отношении диктатора во время празднования «Дня победы».

