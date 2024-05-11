Парад в Москве 9 мая: каких "героев" посадили рядом с Путиным – анализ (фото)

С кем сидел президент РФ Владимир на параде в честь Дня победы в Москве.

В прошлом году президент-диктатор России Владимир Путин наблюдал парад в День победы в Москве 9 мая в компании экс-сотрудников НКВД и КГБ. В этот раз рядом с ним уже посадили настоящих ветеранов – полковника Евгения Куропаткова, который был участником Парада победы в 1945 году и Александру Алешину, подготовившую более двух десятков снайперов. А вот позади диктатора России сидели уже новые "герои" – участники так называемой "СВО". И потому они обязательно попадали в кадр.

Об этом говорится в дайджесте Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как выяснили эксперты, за спиной Путина посадили старшего лейтенанта Чалима Чулдум-оола, майора Бориса Дудка и капитана Сергея Бачерикова.

Владимир Путин на параде в Москве 9 мая 2024 года / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Чулдум-оол (слева) получил звание "Героя России" за службу в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Герой-оккупант 15 декабря 2023 года недалеко от поселка Водяное Донецкой области расстрелял из гранатометов две машины с украинскими военными, а затем из стрелкового оружия убил "около 10 солдат ВСУ". Об этом лично сообщал глава Республики Тива Владислав Ховалиг.

А сама 55-я бригада известна тем, что в марте 2022 года контролировала село Ягодное Черниговской области. Тогда оккупанты согнали 368 местных жителей в подвал сельской школы, где люди 28 дней находились в условиях, похожих на концлагерь, 10 заложников скончались.

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Борис Дудко (сидит в центре – ред.) в Украине служил заместителем командира 124-го отдельного танкового батальона Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, чьи военные причастны к насилию в отношении мирных жителей Бучи на Киевщине весной 2022 года.

Сергей Бачериков (справа от Путина – ред.) служит в 27-й отдельной бригаде РХБЗ. В Украине командовал огнеметной ротой. Звание "героя" получил за то, что его подразделение в августе 2022 года помогало прикрывать бегство российской армии.

"В будущем этих и других "героев" (если выживут) также посадят. За Путиным или перед ним – не важно. Справедливость за преступления их догонит", - подчеркивают в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, политолог разобрал поведение Путина на параде в Москве 9 мая 2024 года.

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