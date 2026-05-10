Парад в Москве погубил авторитет Путина и сделал диктатора "просителем" - The Times

Парад в Москве 9 мая / © Associated Press

Реклама

Решение резко сократить масштабы военного парада на Красной площади в Москве 9 мая из-за страха нападения со стороны Украины стало ударом по авторитету российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет The Times.

Обычно этот парад для Путина был не просто демонстрацией российской военной мощи, а также возможностью поприветствовать лидеров со всего мира. В то время, как Запад пытается изолировать его, трибуна, полная президентов и премьер-министров, всегда была мощным сигналом того, что Россия все еще является глобальным игроком.

Реклама

Это также было возможностью обратиться к российскому народу, чтобы убедить население государства-агрессора, что вторжение в Украину успешно продолжается, а российские солдаты «противостоят агрессивной силе, вооруженной и поддержанной всем блоком НАТО». В последние годы, как отмечает издание, это сообщение было все менее правдоподобным, но по крайней мере на один день оно могло показаться чуть менее фантастическим.

В этом году Москва была окружена системами противовоздушной обороны — от ракетных установок «Панцирь-С», установленных на башнях и крышах, до станций радиоэлектронной борьбы, глушащих беспилотники или приближающиеся ракеты.

Издание напомнило, что в российской столице из-за предупреждения об атаке дронов регулярно закрывают аэропорты, а мобильный интернет периодически выключают. На рядовых россиян также влияет застой российской экономики, рост цен на продукты питания и перебои с импортом — побочные эффекты войны.

Как пишет издание, Кремль явно пытается использовать это в свою пользу, изображая Киев виновником всех проблем. Некоторые даже считают, что сокращение количества участников парада было маневром, чтобы вызвать возмущение россиян самой мыслью о том, что украинцы могут нанести удар по Красной площади в день 9 мая

Реклама

«Однако, для Путина это чистая потеря. Это опровергает заявления о том, что война идет хорошо. Объявление Дональда Трампа о трехдневном перемирии в боевых действиях, которое сопровождалось дерзким указом Зеленского, что „позволяет“ Путину провести свой парад, может быть облегчением для рядовых москвичей, но также заставляет российского лидера выглядеть просителем», — отмечает The Times.

Напомним, парад в столице страны-агрессора Москве впервые с 2007 года прошел без военной техники. Из иностранных глав государств к диктатору Путину приехали только его белорусская марионетка Лукашенко, лидеры Лаоса и Малайзии, а также главари непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Новости партнеров