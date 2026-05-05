Парад важнее фронта: РФ забирает боеспособные части с передовой ради репетиций до 9 мая
Массовый вывод боеспособных сил в тыл ради репетиций парада привел к хаосу в обороне РФ и рекордному росту количества «двухсотых» из-за некомпетентности остатков личного состава.
Кремль жертвует стойкостью фронта ради создания картинки «победы» на Красной площади.
Как сообщает партизанское движение АТЕШ в Telegram, российское командование массово выводит наиболее боеспособных военнослужащих из передовой для участия в параде 9 мая.
Хаос на позициях и «резерв» из раненых
По данным агентов движения, на Константиновском направлении (в частности в 4-й ОМБр и 103-м мотострелковом полку) наблюдается массовый вывод профессиональных военных в тыл. Их опрокидывают в Москву для многодневных репетиций «шоу на трибунах».
Удерживать линию фронта оставляют неподготовленных новобранцев, ограниченно пригодных, раненых и солдат с низким уровнем морально-психологического состояния.
Такая ротация уже привела к полному хаосу в обороне окупантов на этом участке.
Тактика «мясных штурмов» и рекордные потери
Из-за дефицита профессиональных кадров тактика ведения боевых действий РФ претерпела деградацию. Вместо качественного планирования операций командование пытается компенсировать нехватку специалистов количеством.
«Бросают в атаки толпы неподготовленных солдат. Как результат — количество „двухсотых“ и „трехсотых“ резко возросло, а потери бьют рекорды», — отмечают в АТЕШ.
Моральный дух на нуле
Среди оставшихся в окопах оккупантов царят панические настроения. Военные открыто обсуждают системный провал командования, обвиняя Москву в «ливне» фронта ради парадного блеска. Солдаты возмущены, что их жизнь стала разменной монетой для телевизионной картинки в центре российской столицы.
Напомним, в Москве наконец-то почувствовали, что такое война. Ударный беспилотник долетел до Москвы и поразил многоэтажку в центре — всего в трех километрах от здания Минобороны РФ и в шести километрах от Кремля. Аналитики говорят, что это знаковое событие на фоне подготовки Путина к проведению парада 9 мая.