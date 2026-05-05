Парад в Москве

Кремль жертвует стойкостью фронта ради создания картинки «победы» на Красной площади.

Как сообщает партизанское движение АТЕШ в Telegram, российское командование массово выводит наиболее боеспособных военнослужащих из передовой для участия в параде 9 мая.

Хаос на позициях и «резерв» из раненых

По данным агентов движения, на Константиновском направлении (в частности в 4-й ОМБр и 103-м мотострелковом полку) наблюдается массовый вывод профессиональных военных в тыл. Их опрокидывают в Москву для многодневных репетиций «шоу на трибунах».

Удерживать линию фронта оставляют неподготовленных новобранцев, ограниченно пригодных, раненых и солдат с низким уровнем морально-психологического состояния.

Такая ротация уже привела к полному хаосу в обороне окупантов на этом участке.

Тактика «мясных штурмов» и рекордные потери

Из-за дефицита профессиональных кадров тактика ведения боевых действий РФ претерпела деградацию. Вместо качественного планирования операций командование пытается компенсировать нехватку специалистов количеством.

«Бросают в атаки толпы неподготовленных солдат. Как результат — количество „двухсотых“ и „трехсотых“ резко возросло, а потери бьют рекорды», — отмечают в АТЕШ.

Моральный дух на нуле

Среди оставшихся в окопах оккупантов царят панические настроения. Военные открыто обсуждают системный провал командования, обвиняя Москву в «ливне» фронта ради парадного блеска. Солдаты возмущены, что их жизнь стала разменной монетой для телевизионной картинки в центре российской столицы.

Напомним, в Москве наконец-то почувствовали, что такое война. Ударный беспилотник долетел до Москвы и поразил многоэтажку в центре — всего в трех километрах от здания Минобороны РФ и в шести километрах от Кремля. Аналитики говорят, что это знаковое событие на фоне подготовки Путина к проведению парада 9 мая.

