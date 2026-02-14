Паралич и смерть за считанные минуты: что известно о токсине, которым отравили Навального

Алексей Навальный. / © Associated Press

Российскую Федерацию уже давно обвиняют в использовании экзотических ядов для убийства своих оппозиционеров — то ядовитого вещества нервно-паралитического действия «Новичок», то ли радиоактивных изотопов плутония.

Мог ли Алексей Навальный быть убит токсином ядовитой лягушки, разобралось Sky News.

Врач по клинической токсикологии и фармакологии кафедры Onze Lieve Vrouwe Gasthuis в Нидерландах Эрик Франссен говорит, что вполне вероятны то, что «такие яды интересны России, поскольку их достаточно трудно обнаружить».

«Так как в больницах мы не обнаруживаем их во время обычного токсикологического обследования. Возможно, это способ скрыть интоксикацию», — говорит он.

Что известно о яде

Великобритания и ее союзники утверждают, что токсин был получен из эквадорской лягушки-дереволаза. Он производится естественным путем для отпугивания хищников.

По данным Sky News, по всей вероятности, токсин, был изготовлен в лаборатории, а не получен непосредственно из лягушек. Известно, что коренные племена Южной Америки использовали это вещество в дротиках или духовых ружьях во время охоты.

Для людей последствия токсина смертельны. Этот яд, который описывают как «одну из самых смертоносных на земле», в 200 раз сильнее морфина. Она вызывает паралич, затрудненное дыхание и смерть.

Последствия отравления

«Мы не знаем много об этих токсинах в организме человека, поскольку экспериментировать с такими веществами в реальной жизни невозможно, только на животных. Но есть сообщения о том, что люди могут умереть через 10–20 минут после употребления определенного количества этих токсинов», — рассказал врач Франссен.

По его словам, вещество может попасть в организм человека путем проглатывания или инъекции.

«Это парализует мышцы, в частности дыхательные мышцы. Затем в кровь поступает очень низкий уровень кислорода. Из-за сердечной недостаточности мозг больше не получает кислорода. Это может привести к смерти», — объяснил он.

Побочными эффектами этих видов токсинов является тошнота и рвота. Sky News отмечает, что описание доктора Франссена совпадает с фотографиями тюремной камеры Навального, где ему стало плохо. На снимках отчетливо виднелась рвота.

Что известно об исследовании биоматериала

В сентябре прошлого года вдова оппозиционера Юлия Навальная заявила, что в феврале 2024 года «удалось получить образцы биологического материала Алексея и безопасно вывезти их за границу».

«Лаборатории, по меньшей мере, в двух странах исследовали образцы независимо друг от друга. Эти лаборатории в двух разных странах пришли к одинаковому выводу: Алексея убили, точнее, его отравили», — сообщила она.

Доктор Франссен сказал, что такое тестирование возможно, ведь можно измерить уровень токсинов в тканях. По его словам, обычно, когда люди умирают, то проводят вскрытия, а затем охлаждают тело, чтобы токсины не разлагались в организме человека после смерти.

Это могут быть легкие, это может быть сердце, это также может быть кровь и моча. Но можно обнаружить не только нативные препараты, но и метаболиты этих токсинов. Так что они могут дольше оставаться в организме», — объяснил он.

Смерть Навального

Министерство иностранных дел Великобритании вместе с союзниками — Швецией, Францией, Германией и Нидерландами 14 февраля заявило, что Навального отравили веществом, получаемым из южноамериканских лягушек.

Напомним, в январе 2021-го Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком», но был задержан во время прохождения паспортного контроля. В августе 2023 политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.

В декабре того же года Навального перевели в исправительную колонию на Крайнем Севере России, в Харпе. Заведение известное своими жестокими условиями, где могло вместить около 1000 заключенных.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года. Российские власти объяснили, что он потерял сознание после прогулки. Официальная государственная посмертная экспертиза показала, что причиной смерти стало высокое кровяное давление, вызванное хроническим нарушением сердечного ритма.