"Парализован и недееспособен": что происходило с Путиным во время бунта Пригожина

Путин знал о мятеже и у него было время, чтобы принять решение о его ликвидации и арестовать организаторов.

Украинские и другие европейские чиновники по вопросам безопасности утверждают, что 24 июня, когда вспыхнул мятеж "вагнеровцев", от президента РФ Владимира Путина не поступало никаких приказов.

Об этом пишет The Independent.

Группа наемников начала свой короткий мятеж 24 июня, направив свои силы на Кремль и проповедуя открытый бунт против российского военного руководства и спустя всего несколько часов отказалась от своей миссии.

Теперь представители служб безопасности из Украины и других частей Европы высказались, утверждая, что российский президент не мог действовать, когда он впервые услышал эту новость.

Согласно оценкам разведки, предоставленным The Washington Post, Путин получил предупреждение от российских спецслужб о том, что лидер ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин, возможно, планирует мятеж, за два-три дня до его начала.

Но хотя на некоторых стратегических объектах, таких как Кремль, была усилена охрана, в частности, увеличено количество президентской охраны и роздано больше оружия, никаких других мер в ответ на угрозу не было принято.

Один европейский чиновник по вопросам безопасности, пожелавший остаться неизвестным, рассказал The Washington Post: “У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации [мятежа] и арестовать организаторов. Потом, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный испуг и растерянность. Долгое время там не знали, как реагировать.

Это описание противостояния, которое рассматривается как одна из самых серьезных угроз президентству Путина за 23 года его правления, по сообщениям, было подтверждено официальными лицами в западных правительствах.

Это также согласуется с публичными комментариями Уильяма Бернса, директора ЦРУ, который заявил, что в течение большей части 36 часов, когда происходил переворот, военные, службы безопасности и лица, принимавшие решения, "казалось, плыли по течению".

Согласно анализу, нерешительность Путина свидетельствует о его страхе противостоять такому полевому командиру, как Пригожин.

Лидер Вагнера играет важную роль в глобальных амбициях Кремля, поскольку ранее руководил фермами троллей, которые распространяли дезинформацию в США, а также военизированными операциями на Ближнем Востоке и в Африке. Затем он занял позицию лидера ПИК "Вагнер" в войне против Украины.

Но спикер Кремля Дмитрий Песков отрицал заявления о "параличе", отметив The Washington Post, что они были сделаны "людями, не имеющими никакой информации".

Европейские чиновники по безопасности добавили, что отсутствие указаний Путина привело к тому, что местные чиновники были вынуждены решать, что делать.

Действуя без четких приказов, местные военные решили не пытаться остановить продвигавшиеся в Москву хорошо вооруженные войска Пригожина.

Такое бездействие привело к тому, что некоторые люди считали, что войска Вагнера действовали по определенному согласию с Кремлем.

И это, несмотря на телевизионное обращение Путина 24 июня, в котором он пообещал, что против повстанцев будут приняты жесткие меры.

То, как разворачивались события, также свидетельствует о серьезных трещинах и углублениях разногласий в российском военном ведомстве и службе безопасности относительно того, как вести войну в Украине.

По сообщениям, многие в высших эшелонах военного ведомства и служб безопасности продемонстрировали поддержку усилий Пригожина, направленных на смену военного руководства России.

Критики президента России говорят, что отсутствие руководства во время восстания сделало его гораздо слабее.

Бывший полковник российских спецслужб, а ныне оппозиционный политик в изгнании Геннадий Гудков заявил в интервью The Washington Post: “Путин показал себя человеком, не способным принимать серьезные, важные и быстрые решения в критических ситуациях. Он просто скрылся”.

Через месяц после переворота тысячи "вагнеровцев" прибыли в Беларусь, что заставило Польшу, страну-члена НАТО, укрепить свою восточную границу от "потенциальной угрозы", которую они представляют.

По данным группы активистов Belaruski Hajun, отслеживающей передвижение войск внутри страны, от 3450 до 3650 солдат прибыли в лагерь близ Асиповичей — города, расположенного в 230 километрах к северу от границы с Украиной.

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