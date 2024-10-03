Парализованный журналист был вынужден ползти в туалет в самолете из Польши: что произошло

В авиакомпании LOT заявили, что их политика не предполагает держать в проходе самолета колесное кресло.

Корреспондент по безопасности BBC News Фрэнк Гарднер был вынужден ползти по полу самолета, чтобы добраться до туалета во время перелета из Варшавы в Лондон. Журналист назвал этот опыт чрезвычайно неудобным физически и унизительным.

Об этом Гарднер написал в колонке BBC News.

"Когда в понедельник я летел из Варшавы обратно в Лондон, мне пришлось ползти по полу самолета, чтобы добраться до туалета. Я парализован с момента, когда 20 лет назад в меня выстрелили боевики Аль-Каиды в Саудовской Аравии. Мой опыт во время этого полета был чрезвычайно неудобным физически и унизительным", – говорится в публикации.

Он добавил, что это было очень унизительно – волочиться в костюме по полу самолета перед другими пассажирами.

Как объяснил Гарднер, польская авиакомпания LOT, выполняющая рейсы в лондонский аэропорт "Хитроу" и из него, заявила, что ее политика не предполагает держать в проходе самолета колесное кресло. Корреспондент назвал это неприемлемым для пассажиров с ограниченными возможностями, ведь эти средства передвижения меньше детской коляски и их можно легко сложить и положить в шкаф или на полку над головой.

В то же время авиакомпании British Airways, Easyjet и другие, которыми журналист недавно летал, имеют колесные колеса на борту.

Гарднер выразил убеждение, что такая "политика" LOT ошибочна, но ее несложно исправить.

"Сейчас 2024 год, а не 1970-й, и меня шокирует то, что в британские аэропорты допускают авиакомпании, которые фактически заявляют: "Если вы не можете ходить, вы не сможете воспользоваться туалетом в наших самолетах", — подчеркнул Гарднер.

Фрэнк Гарднер снял на фото, как ему пришлось ползти в туалет в самолете/Фото: BBC News

В компании LOT в комментарии BBC сказали, что "извиняются за печальный опыт" и "за неудобства и дискомфорт, вызванные отсутствием колесного кресла на борту". Авиаперевозчик объяснил, что из-за "ограниченного пространства" на короткомагистральных рейсах нет колесных кресел на борту, но компания понимает "важность доступности" и "активно тестирует способы обеспечить колесные кресла на борту во время короткомагистральных рейсов".

Гарднер назвал заявление LOT неубедительным, ведь в мае журналист следовал самолетом этой авиакомпании из Таллинна в Лондон, и там произошло то же самое. Наземный персонал категорически отвергал идею о том, что самолет должен иметь такое оборудование.

"В отличие от них, во время рейса в понедельник бортовой персонал вел себя фантастически. Они были смущены, извинялись и помогали, как могли. Они поощряли меня пожаловаться на ситуацию, поскольку видели, как это неправильно", – рассказал корреспондент.

Он вспомнил, что пережил нечто похожее 12 лет назад на кенийских авиалиниях. После заявления Гарднера авиакомпания решила проблему. Журналист был удивлен тем, что этот вопрос пришлось поднимать снова.

По словам мужчины, Великобритания уделяет большое внимание защите прав людей с инвалидностью. Но Гарднер назвал "позорным" то, что пассажиры с инвалидностью, вылетающие из британских аэропортов, все еще подвергаются такой дискриминации.

К слову, в США самолет авиалиний Delta Airlines вынужден был вернуться через несколько минут после взлета, потому что у пассажиров массово из носа и ушей пошла кровь.

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