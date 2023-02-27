"Парализует" без военных действий: заместитель генсека НАТО рассекретил планы Путина об Молдове

У Молдовы есть шанс получить лучшую жизнь в Европе.

Войска Российской Федерации не будут атаковать Молдову военным путем, а попытаются парализовать ее гибридной войной.

Об этом заявил румынский политик, спикер Сената-верхней палаты парламента Румынии, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана.

"Пока нет непосредственной угрозы для Молдовы, потому что Москва не смогла захватить Одессу и прийти в Приднестровье", — сказал Джоана, указав на другие враждебные действия Кремля.

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Румынский политик ожидает, что гибридные действия России против Кишинева могут являться повторением схем, применявшихся в других странах в последние годы.

"К примеру, в 2006 году Кремль пытался использовать весь свой арсенал гибридной войны в Черногории. Теперь подобное может быть в Молдове", — сказал Джоана.

Он отметил, что инструменты, используемые Россией в Молдове, будут включать попытки вызвать хаос в деятельности органов государственной власти, внутреннюю дестабилизационную деятельность через социальные протесты или кибератаки.

"У Молдовы есть шанс вырваться из своей нынешней стратегической двусмысленности и иметь лучшую жизнь в Европе", — сказал румынский политик, подчеркнув, что членство Кишинева как в ЕС, так и в НАТО реалистично.

Напомним, российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове. По его словам, военная операция в Молдове для россиян крайне проблематична и рискована, пока они не пробьют сухопутный коридор. Историк уверяет, что русские войска в Приднестровье не могут самостоятельно вести военные действия, даже против молдавской армии.

Как сообщалось, украинские власти предупредили Молдову о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе.

Президент Владимир Зеленский рассказал о доказательствах того, что РФ планировала переворот в Молдове. По его словам, осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

Президент Мая Санду сказала, что цель этих действий — свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную, пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент. Речан предупредил, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

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