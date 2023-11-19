Парамедик "Тайра" спасла жизнь пассажиру в самолете — подробности, фото

Юлия Паевская спасла жизнь пассажиру, с которым летела в самолете.
Украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" спасла жизнь мужчине, с которым летела на борту самолета. У мужчины упало давление – он упал и разбил затылок.
Об этом "Тайра" рассказала на своей странице в Facebook.
"Пролетая над Гавайями остановить сильное кровотечение из серьезной раны на затылке на высоте почти 11 км на скорости 774 км/ч, наложить повязку "Чепец" — done! Также эмпирическим путем доказано, что электронный тонометр на такой высоте показывает шопопало. Пользоваться имеет смысл исключительно механикой. Обнимаю. Берегите голову", — говорится в сообщении.
Напомним, парамедика и волонтера Юлию Паевскую освободили из российского плена в июне 2022 года.
Оккупанты захватили гуманитарную колонну, которая направлялась в Мариуполь. Впоследствии Юлия Паевская появилась на видео российских пропагандистских СМИ.
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