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Парамедик "Тайра" спасла жизнь пассажиру в самолете — подробности, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1038
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Парамедик "Тайра" спасла жизнь пассажиру в самолете — подробности, фото

Юлия Паевская / Фото: Associated Press

Юлия Паевская спасла жизнь пассажиру, с которым летела в самолете.

Украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" спасла жизнь мужчине, с которым летела на борту самолета. У мужчины упало давление – он упал и разбил затылок.

Об этом "Тайра" рассказала на своей странице в Facebook.

"Пролетая над Гавайями остановить сильное кровотечение из серьезной раны на затылке на высоте почти 11 км на скорости 774 км/ч, наложить повязку "Чепец" — done! Также эмпирическим путем доказано, что электронный тонометр на такой высоте показывает шопопало. Пользоваться имеет смысл исключительно механикой. Обнимаю. Берегите голову", — говорится в сообщении.

"Тайра" с мужчиной, которому она спасла жизнь в самолете / Фото: Facebook/Юлия Паевская

Напомним, парамедика и волонтера Юлию Паевскую освободили из российского плена в июне 2022 года.

Оккупанты захватили гуманитарную колонну, которая направлялась в Мариуполь. Впоследствии Юлия Паевская появилась на видео российских пропагандистских СМИ.

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Дата публикации
Просмотры
1038
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