"Параноидальные оправдания вторжения": глава МИД Польши отреагировал на интервью Путина пропагандисту Карлсону

Радослав Сикорский в шоке от того, что в этот раз такие высказывания распространил американский журналист.

Уже не в первый раз российский диктатор Владимир Путин обвиняет в развязке Второй мировой войны Польшу, атакованную Советским Союзом 17 сентября 1939 года. Но шокирует, что на этот раз эти высказывания транслирует американский журналист.

Об этом написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X (бывший Twitter), комментируя интервью Путина ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону.

"Российский диктатор Путин уже не впервые обвиняет в развязке Второй мировой войны Польшу, атакованную Советским Союзом 17 сентября 1939 года. Мы привыкли к параноидальным оправданиям российского вторжения в Украину в 2022 году. Что шокирует, это то, что в этот раз им помог американский журналист", — написал Сикорский.

Напомним, Путин в интервью Карлсону заявил, что поляки заставили Гитлера напасть на них в 1939 году. Конечно, он так уговаривал их отдать Польшу. И ему, уверен глава РФ, ничего больше не оставалось, кроме как начать Вторую мировую войну.

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