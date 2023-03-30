Параноидный Путин перебрался жить в Кремль из-за страха и стресса — The Mirror

Президент России Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине. До недавнего времени он, как известно, жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Об этом пишет The Mirror.

В одном из интервью диктатор признал, что во время недавнего визита принимал лидера Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.

В разговоре с журналистами он отметил, что у него здесь квартира, в которой в последнее время проводит много времени.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что решение Путина жить рядом со своим кремлевским офисом напрямую связано с войной.

Песков уточнил, что с начала войны в Украине Путин часто проводит время в кремлевской квартире, потому что имеет плотный рабочий график.

По имеющейся информации, квартира Путина находится в Сенатском дворце, который спроектировал русский архитектор Матвей Казаков в 1776 – 1787 годах.

Напомним:

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что у российского диктатора Владимира Путина были значительные проблемы со здоровьем, но жив ли он или нет — пока точного ответа нет.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина наблюдаются признаки шизофрении , он болен морально и физически. Скибицкий отметил, что информация о состоянии здоровья российского президента скрывается.

, он болен морально и физически. Скибицкий отметил, что информация о состоянии здоровья российского президента скрывается. издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля пишет, что Путина регулярно "наталкивают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение недавно подвергнутого ему рака поджелудочной железы.

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