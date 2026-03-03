Параноик Путин боится, что он следующий: СМИ о фобии диктатора после ударов США по Ирану

Путин с аятоллой Хаменеи, который был ликвидирован при ударе США. Архивное фото / © Reuters

Реклама

Во время обострения на Ближнем Востоке российский диктатор Владимир Путин балансирует между тем, чтобы удерживать США на своей стороне и критикой Трампа за устранение союзников России от власти.

Об этом пишет Эxpress и Rolitico.

РФ боится прямо критиковать Трампа

Быстрое свержение двух российских союзников — Мадуро и Хаменеи — побудило некоторых прокремлевских комментаторов нарушить неформальное правило, действовавшее с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом: избегать открытой критики США или их президента.

Реклама

Примечательно, что Путин так не назвал страны, причастные к убийству аятоллы. Кроме того, спикер диктатора Дмитрий Песков выразил «глубокое разочарование» тем, что переговоры США с Ираном потерпели неудачу, а также выразил «глубокую благодарность» за усилия США по установлению мира с Украиной.

«Его главнейшим оружием в этом конфликте была готовность и способность администрации Трампа оказывать давление на украинцев и европейцев», — сказал Сэм Грин, профессор российской политологии в Королевском колледже Лондона. Поэтому у него нет абсолютно никаких причин отказываться от этого оружия.

Что бы лично ни ощущал российский диктатор, его действия показывают, что он прагматик, когда речь идет о его собственной шкуре.

«Путин не собирается рисковать своей личной безопасностью, безопасностью своего режима или своим видением национальной безопасности России, чтобы подставить свою голову, чтобы помочь иранцам, северокорейцам, китайцам или кому-то другому», — сказал Грин.

Реклама

Путин в истерике

Это, по мнению журналистов, указывает на страх, который мог ощущать режим Путина из-за непредсказуемого поведения Дональда Трампа. Убийство аятоллы должно было вызвать два глубочайших инстинкта Путина: глубоко укоренившуюся паранойю относительно собственного долголетия и стремление к политическому выживанию, определяемое победой над Украиной — любой ценой.

Пропагандисты откровенно признают, что РФ может стать следующей после Ирана

Как выразился Владимир Соловьев, главный пропагандист Путина, России теперь нужно понять такой вопрос: «Понимаем ли мы, что разговор об Иране — это тоже разговор о России?»

Хотя Путин, как утверждают некоторые аналитики, пытается удержать Трампа на своей стороне, чтобы продолжать давить на Украину, близкое окружение диктатора уже выразило свое мнение. Опосредованно они кричат о параное, которая, вероятно, преследует самого Путина. Прокремлевское издание «Сегодня.ру» прямо изложило это в статье под названием «Как они нас убьют».

«Один за другим наших союзников систематически ликвидируют», — писал пропагандист Александр Дугин.

Реклама

«Понятно, кто следующий, и понятно, что на самом деле означают переговоры с таким врагом», — продолжил он, имея в виду продолжающиеся мирные переговоры с Украиной при посредничестве США.

Фобия Каддафи

По словам российского журналиста Михаила Зигаря, кадры, на которых видно, как ливийского лидера Муаммара Каддафи избили насмерть после интервенции НАТО в 2011 году, привели Путина к «апоплексическому» состоянию.

«Именно смерть Каддафи стала поворотным моментом в российской политике — как внешний, так и внутренний», — пишет Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия, базирующийся в Берлине.

По словам Баунова, Путин, бывший агент КГБ, расценил то, что США и Европа позволили так жестоко свергнуть мирового лидера, как «вершину измены».

Реклама

Спасет ли Путина ядерное оружие

В Рolitico отмечают, что у Путина есть сдерживающий фактор, которого не имели ни Каддафи, ни Хаменеи: якобы самый большой в мире ядерный арсенал.

Но ядерное оружие не предлагает защиты от внутренних угроз. Если падение диктаторов-союзников России обострит опасения Путина, вероятно, они будут сосредоточены не столько на ракетах НАТО, сколько на дворцовых интригах.

«Российский президент знает, как и любой другой, что диктаторы, накапливающие столько же власти и держащие ее на столько же долго, сколько Путин, обычно покидают пост одним из двух способов. Либо под арестом, либо в „коробке“, — сказал Грин.

Раньше мы писали, как война США и Израиля против Ирана ударит по России и почему Путин не помог Ирану.