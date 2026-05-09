Паранойя диктатора вышла на новый уровень: что охрана снимает с посетителей Путина

Путин стал бояться наручных часов / © Associated Press

Реклама

Изоляция российского диктатора Владимира Путина приобретает все более комические и в то же время ужасающие формы. Федеральная служба охраны (ФСО) РФ ввела новые беспрецедентные правила для тех малочисленных лиц, которым еще позволено приближаться к телу Путина.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на два источника.

Все без часов, кроме «своих»

Как сообщают источники, с середины апреля чиновников, идущих на личную аудиенцию к хозяину Кремля, обязали оставлять за дверью не только мобильные телефоны (это правило уже действует давно), но и любые наручные часы — как смарт-модели, так и обычные механические.

Реклама

Журналисты быстро нашли подтверждение этой информации, проанализировав официальные кремлевские видеозаписи. К примеру, главы российских регионов, такие как губернатор Тамбовской области, внезапно перестали носить свои любимые хронометры на встречах с диктатором, хотя в повседневной жизни они с ними не расстаются. Так же с «голыми» запястьями к Путину теперь приходит и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, до этого постоянно щеголявший массивными часами.

Правда, новые жесткие требования действуют не для всех. Членов близкого окружения Путина, так называемого «политбюро 2.0», этот запрет пока не касается. Старые друзья диктатора, например глава «Ростеха» Сергей Чемезов, с которым Путин дружит более 40 лет, до сих пор приходят в кабинет с часами на руке. А вот «мелким сошкам» теперь нельзя.

Самое забавное, что сам Путин, который, судя по всему, стал инициатором этих изменений, также пытается снимать собственные часы перед встречами. Однако однажды память его подвела. Во время недавней официальной аудиенции с председателем Чечни Рамзаном Кадыровым диктатор забыл снять часы и, осознав ошибку, просидел почти пять минут перед камерами, неловко прикрывая левое запястье рукой.

Жизнь в бункере - последние новости

Паранойя кремлевского диктатора вполне обоснована, ведь в последнее время его спокойствие постоянно нарушают украинские дроны. Чтобы защитить собственную жизнь, Путин приказал построить еще одно новое кольцо противовоздушной обороны вокруг Москвы, состоящее преимущественно из зенитно-ракетных комплексов «Панцирь». OSINT-исследователи уже насчитали более 100 подобных систем в московском регионе. Дошло до того, что на картах «Яндекса» просто заблудили любимую резиденцию диктатора на Валдае, которую также плотно оцепили установками ПВО.

Реклама

Как утверждают источники европейской разведки, Путин неделями не вылезает из подземных бункеров . Его страх быть отравленным или убитым достиг апогея после серии загадочных ликвидаций российских чиновников, в том числе взрыва автомобиля генерала Фанила Сарварова. Теперь личным поварам и ближайшим телохранителям категорически запрещено иметь при себе мобильные телефоны.

Эксперты отмечают, что такое поведение является классическим симптомом потери контроля. Рейтинги российского президента стремительно падают, а элитные бюрократы и бизнесмены все чаще выражают недовольство бесконечной войной, съедающей бюджет и отрезающей Россию от мира. Даже традиционный культ «перебои» не спасает: отмена парадов военной техники на 9 мая и глушение мобильного интернета в Москве лишь подчеркивают слабость режима и обороны.

Историки же предупреждают, что построившее Путин полицейское государство не разваливается постепенно. Когда внутренние трещины между ФСБ, военными и бюрократами станут неотвратимыми, смена власти в России произойдет не на выборах, а внезапно, жестоко и изнутри, как это всегда случалось в истории этой страны.

Новости партнеров