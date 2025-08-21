Опытная парашютистка намеренно не раскрыла парашют — что известно о причинах трагедии (фото)

32-летняя парашютистка погибла, не раскрыв парашют / © Freepik

Джейд Дамарелл 32-летняя опытная парашютистка, которую называли «чрезвычайной», умышленно ушла из жизни, прыгнув с 4,5 км, на следующий день после разрыва со своим парнем.

Об этом свидетельствуют материалы расследования, передает dailymail.

Во время 60-секундного свободного падения в городе Шоттон-Кольери, что в Англии, погибла мгновенно, передают свидетели. Перед этим, ранним утром, она оставила записки, в которых просила прощения у своей семьи.

Джейд Дамарелл — 32-летняя опытная парашютистка Фото: dailymail

Женщина совершила более 500 прыжков, в том числе шесть и накануне трагедии.

«Сначала считалось, что ее смерть была трагическим несчастным случаем. Однако впоследствии стало известно, что утром того дня Дамарелл вопреки своей привычке не одела камеру GoPro. Кроме того, она не пыталась раскрыть ни основной, ни запасной парашют, хотя оба были в исправном состоянии», — говорится в сообщении.

На слушаниях в суде было указано, что г-жа Дамарелл также не включила автоматическое устройство AAD, которое автоматически раскрывает запасной парашют, если прыгун не может это сделать.

Мать заявила, что ее дочь «жила жизнью, наполненной достижениями, приключениями, добротой, великодушием и свободой». Она добавила, что Джейд «обладала высокими академическими успехами и вдохновляла людей вокруг себя».

Дополнительные подробности и расследование

Джейд раньше она была замужем за солиситором Джеймсом Дамареллом, но пара развелась некоторое время назад.

Известно, что к моменту смерти она около восьми месяцев находилась в отношениях с 26-летним коллегой-парашютистом. В своем коротком заявлении он сказал, что их отношения завершились в ночь перед смертью Джейда.

Отчет Британской парашютной ассоциации показал, что оба парашюта Джейд были в «хорошем состоянии», а во время шести прыжков предыдущего дня все ее оборудование работало «как надо».

«Погибшая обычно носила камеру GoPro, но в день инцидента она ее не одела», — говорится в отчете.

«Когда ее спросили, включена ли ее AAD, она подтвердила, что да. Погибшая находилась в свободном падении около 60 секунд или больше, прежде чем столкнуться с землей. Раскрытие основного или запасного парашюта не произошло. Рада считает, что она не предприняла никакой попытки раскрыть парашюты», — добавили специалисты.

