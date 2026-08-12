Парень бросил ее за неделю до свадьбы: то, что сделала невеста, покорило Сеть

Кэтрин Джонс

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Жительница Великобритании решила не отменять масштабный праздник после того, как возлюбленный внезапно бросил ее за неделю до события. Вместо традиционной церемонии она устроила роскошную вечеринку в Италии.

Об этом сообщает Daily Mail.

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История 36-летней Кэтрин Джонс из Ливерпуля стала вирусной в TikTok. Пара планировала свадьбу после почти семи лет отношений. Сам праздник должен был состояться в имении XVIII века в Тоскане. Однако за неделю до события жених внезапно разорвал отношения и уехал работать на юг, когда приглашенные гости уже покупали билеты на самолет.

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«Он сказал мне через неделю, а потом исчез, чтобы работать на юге. Нам с мамой пришлось самим разбираться», — рассказала Кэтрин.

Несмотря на это женщина решила не терять месяцы подготовки и потраченные средства.

«Шоу должно продолжаться», — заявила она и организовала вечеринку в честь себя.

Вместо свадебного платья, которое она даже не забрала из магазина, Кэтрин надела наряды, предназначенные для вечернего празднования.

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«Когда я его одела, я просто подумала: „Так типично для моей жизни. Но я так рада, что не выхожу замуж за такого неудачника и что снова могу чувствовать трепет в сердце“, — вспоминала она.

Вечеринка Кэтрин Джонс

Праздник прошел по предварительному плану: гости наслаждались ужинами при свечах, купанием в бассейне и развлечениями, сестры невесты произнесли речи, а утром Кэтрин сделали профессиональный макияж. По словам героини, расходы на вечеринку позже возместит ее бывший жених после продажи их общего дома. Вместо свадебных подарков друзья собрали средства на медовый месяц, благодаря чему Кэтрин отправилась в поездку на Капри и в Салерно вместе с матерью.

Несмотря на веселую атмосферу, женщина призналась, что за кулисами плакала, а самым тяжелым оказался момент, когда разъехались гости. В то же время видео с ее «свадьбы» стали популярны в TikTok. В частности, ролик с названием «POV: Вы избежали развода» просмотрели более 7,5 миллионов раз. Пользователи Сети массово поддержали британку, назвав ее поступком пример того, как с достоинством выйти из тяжелой ситуации.

Напомним, в США женщина на секонд-хэнде купила свитер, на котором было написано имя его предыдущей владелицы. Через год после того, как она приобрела и принялась носить этот свитер, Файст, поддавшись внезапному порыву, наконец решила поискать имя той женщины, чтобы узнать немного больше о предыдущей обладательнице бежевого кардигана.

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