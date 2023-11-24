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Парень насобирал штрафов на 150 тыс. евро, но ни разу не заплатил: как ему это удалось

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Парень насобирал штрафов на 150 тыс. евро, но ни разу не заплатил: как ему это удалось

В Италии нарушитель насобирал штрафов на 150 тысяч евро / Фото: Pexels

Также у итальянца не было страховки на авто.

В Италии 21-летний водители за 2 года насобирал рекордных 800 штрафов за проезд на улице, где движение было ограничено. Парень задолжал 150 тысяч евро, однако ни разу ничего не заплатил.

Об этом пишет итальянское издание ilgiorno.it.

Инцидент произошел в городе Мантуя в Италии. Известно, что в ноябре полиция остановила 21-летнего водителя и установила, что управлял автомобилем без страховки. Сотрудники полиции оштрафовали его и конфисковали автомобиль, заставив водителя поставить его на приватную стоянку и не пользоваться им.

Однако на следующий день парня снова остановили за рулем автомобиля. На этот раз у него изъяли водительское удостоверение, а автомобиль конфисковали и отвезли на эвакуаторе на специальную штрафплощадку.

Расследование установило, что 21-летний парень за последние два года 800 раз проехал через разные городские зоны ограниченного движения и должен был заплатить 150 тысяч евро штрафов.

Как теперь его заставят заплатить за нарушение – неизвестно.

Напомним, в итальянском высокогорном селе Тиццола впервые за 30 лет родился ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
606
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