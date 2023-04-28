Парень под наркотиками уколол известной модели чистящее средство для бассейнов: чем все закончилось

Затем мужчина привязал жертву к постели.
В США мужчина убил модель из Лас-Вегаса Эсмеральду Гонсалес.
24-летняя женщина умерла после того, как ей ввели соляную кислоту, прежде чем ее замуровали в цемент и бросили в пустыне. Об этом пишет dailystar.co.uk.
Согласно судебным документам, Эсмеральду Гонсалес привязали к кровати и ввели очиститель для бассейна Кристофер Престипино и его соседка по комнате Касанра Гарретт.
В сообщениях говорилось, что она вошла в дом Престипино, и он накачал ее метамфетамином. Затем он связал ее, поскольку из-за наркотика женщина якобы "начала вести себя неадекватно".
Утверждается, что ее оставили связанной на длительный период, а когда модель пришла в себя, она ударила Кристофера кулаком и пригрозила вызвать полицию. Сначала он ее душил, а потом, как утверждается, отравил.
Ужасное убийство произошло в мае в 2019 году, хотя ее останки не были найдены до октября, замурованной в бетоне и брошенной в пустыне к северу от Вегаса. Арендованный грузовик Престипино покинул рядом с местом захоронения.
13 марта Кристофер признал себя виновным в похищении и убийстве.
Суд приговорил убийцу к тюремному заключению на срок от 10 до 25 лет.
Согласно протоколам суда, Касанра Гаррет признала себя виновной в умышленном убийстве еще в феврале в 2021 году. Лиза Морт, также арестованная в связи со смертью Гонсалес, признала себя виновной в соучастии в убийстве в феврале в 2020 году.
Напомним, в США мужчина заказал еду и расчленил курьера. Полиция была шокирована жутким убийством.
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