Парень продал почку ради iPhone и очень пожалел об этом

В Китае снова обсуждают историю подростка, который в 17 лет продал почку ради iPhone 4 и iPad 2. Сейчас ему 31 год, и он по-прежнему страдает от последствий этого решения.

Об этом пишет издание The Thaiger.

Ван Шанкунь вырос в бедной семье в провинции Аньхой. В 2011 году, когда ему исполнилось 17 лет, он увидел в соцсети объявление подпольных торговцев органами. В нем утверждалось, что человеку не нужны обе почки и обещали заплатить за проданный орган 20 тысяч юаней. Ван мечтал об iPhone, поэтому отозвался на объявление. На вырученные деньги он купил iPhone 4 и iPad 2.

Вскоре Ван очень пожалел о своей покупке. Поскольку операция прошла в антисанитарных условиях, у него началось тяжелое воспаление и оставшаяся почка дала сбой. Потребовалась срочная госпитализация.

В 2012 году китайские власти задержали подпольных торговцев органами и через суд обязали их выплатить семье Вана более 1,48 миллиона юаней. Но было поздно: к тому времени поражение его единственной почки стало необратимым.

Сейчас Вану — 31 год. Он нуждается в регулярном диализе и страдает слабостью и гематурией. Он имеет третью степень инвалидности, поэтому не может работать.

