Парень пытался открыть бутылку пива газовым баллончиком: какие последствия имела "гениальная идея"

Молодой человек пытался открыть бутылку пива газовым баллончиком, что привело к его повреждению, после чего пассажиры вдохнули вещество, раздражающее слизистые оболочки.

В немецком городе Люнебург полиция возбудила уголовное дело против 22-летнего парня, из-за действий которого пострадали 13 пассажиров городского автобуса. Молодой человек решил открыть бутылку пива спреем для отпугивания животных, в результате чего баллончик был поврежден, а люди получили легкие раздражения дыхательных путей и глаз.

Об этом пишет Spiegel.

По информации издания, инцидент произошел вечером в понедельник, 23 декабря.

"Вечером понедельника 22-летний мужчина попытался открыть бутылку пива в автобусе в Люнебурге с помощью спрея для отпугивания животных. По данным полиции, баллончик с распылителем был поврежден во время попытки. В общей сложности 13 пассажиров автобуса надышались раздражающим газом и получили легкие ранения", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что источники в полиции иронизировали насчет "гениальной идеи", когда рассказывали журналистам об этом случае. Тем не менее, непреодолимое желание парня выпить пива в автобусе привело к совершенно невеселым последствиям.

К сожалению, ни полиция, ни журналисты не смогли выяснить, удалось ли фигуранту открыть бутылку пива.

Напомним, на вершине горы в Китае мужчина набросился с кулаками на обезьяну, пытавшуюся украсть его вещи. Животное в ответ тоже начало наносить удары, что привело к эпичной драке на глазах у группы туристов.

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