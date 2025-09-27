- Дата публикации
Парень решил похвастаться пойманной ядовитой змеей и поплатился собственной жизнью
В Индии змея убила молодого человека, который поймал ее и решил похвастаться перед толпой.
В Индии парень поймал смертельно опасную змею по просьбе соседа, решил снять с ней видео и поплатился жизнью.
Об этом сообщает Need To Know.
24-летний Мохит из села Морана, штат Уттар-Прадеш, славился своим умением ловить змей. Накануне сосед позвал его поймать заползшую в дом ядовитую змею и пообещал заплатить 500 рупий. Мохит быстро поймал змею голыми руками и решил похвастаться своим успехом.
Он усадил рептилию себе на шею и начал шутить с соседями, которые снимали его на камеры мобильных телефонов. Однако змея вывернулась и укусила Мохита в шею.
Парня срочно доставили в больницу, однако спасти его медикам не удалось. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.
Напомним, в Индии двухлетний мальчик смертельно укусил ядовитую кобру. После контакта с ядом ребенок потерял сознание, но его вовремя доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.