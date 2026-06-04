Парень истекал кровью в наручниках, а полиция "защищала" убийцу с ножом: детали резонансного дела в Великобритании

Убийство Генри Новака

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На днях в Великобритании разгорелся очередной скандал по поводу мигрантов. После публикации полицией видео последних минут жизни 18-летнего студента Генри Новака, который скончался от ножевых ранений в декабре 2025 года, в Британии снова хотят ввести кардинальные ограничения в отношении мигрантов и ношения религиозного оружия.

Кадры, опубликованные в день вынесения приговора убийцы, зафиксировали, как правоохранители заковывают в наручники и арестовывают уже смертельно раненого юношу. Мы собрали все самое главное об этой ситуации.

Гибель студента Генри Новака: как все было

По данным BBC, в Великобритании вспыхнули протесты после публикации последних минут жизни британского 18-летнего студента Генри Новака. Он умер от ножевых ранений, которые ему нанес выходец из Индии.

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Накануне суд приговорил его убийцу, 23-летнего сикха Викрума Дигву, к пожизненному заключению. Однако опубликованное видео с нагрудных камер полиции спровоцировало масштабный общественный резонанс и массовые беспорядки в Саутгемптоне. Фокус событий сместили на стражей порядка.

Трагедия произошла в декабре 2025 года, когда первокурсник Саутгемптонского университета Генри Новак возвращался в общежитие. На него напал Викрум Дигва, вооруженный 21-сантиметровым нетрадиционным кинжалом. Нападающий нанес парню пять ударов, в том числе в область сердца. После совершённого Дигва вызвал полицию и соврал, что сам стал жертвой расистского нападения со стороны Новака.

Прибывшие по вызову правоохранители поверили убийце. Несмотря на то, что истекавший кровью студент лежал на земле и повторял, что не может дышать, офицеры заподозрили его в симуляции. Один из полицейских сказал, что не верит, что его могли ранить ножом.

Новака заломили, протащили по гравию и арестовали за нападение. Он потерял сознание и умер в момент заковывания в наручники из-за тяжелого внутреннего кровотечения.

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Позже суд признал Викрума Дигву виновным в убийстве и назначил срок заключения минимум в 21 год к праву на условно-досрочное освобождение. Его мать также ожидает приговора за попытку спрятать оружие. Сикхская община осудила действия Дигвы, отметив, что его оружие не имело отношения к традиционному религиозному клинку кирпана, а самого убийцу раньше выгоняли из храма за неподобающее поведение.

Офис генпрокурора рассматривает апелляции по пересмотру приговора Дигве. Отец погибшего назвал действия полиции «бесчеловечными». На резонанс активно реагируют власти Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер и министр внутренних дел Шабана Махмуд назвали видеозапись шокирующей.

Споры стартовали и в парламенте. Представители правых сил обвинили систему в «двухстандартном» отношении, где интересы меньшинств якобы ставятся выше безопасности, тогда как правительство призвало не разжигать расовую рознь до завершения официального расследования.

Сразу после публикации видео с нагрудных камер возле места убийства собралась толпа протестующих. Демонстранты атаковали полицию кирпичами, мусорными баками и электросамокатами. В результате столкновений ранения получили 11 офицеров, двое протестующих были арестованы.

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Один из четырех офицеров, фигурирующих в деле, уже подал в отставку.

Видео с нагрудных камер полиции: что на нем зафиксировано

На видео с нагрудных камер полиции зафиксировано, как сотрудники полиции задерживают умирающего от нанесенных ножевых ранений 18-летнего Генри Новака.

Слышно, как парень перед смертью девять раз повторил: «Я не могу дышать» и четырежды сообщил о ножевом ранении. Полиция проигнорировала слова юноши, заявив, что его не ранили. После этого Генри зачитали права и заковали в наручники уже без сознания.

Патологоанатом отметил, что из-за тяжелого внутреннего кровотечения спасти парня на улице было невозможно. Нападение было совершено крупным боевым кинжалом шастаром.

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На фоне трагедии власти призвали пересмотреть правила ношения холодного оружия в религиозных целях.

Реакция полиции на инцидент

В полиции отреагировали на инцидент. Начальник полиции Хэмпшира Алексис Бун попросил прощения у семьи Генри Новака за то, что студента заковали в наручники и арестовали, когда он умирал.

«Мне очень жаль, что вам пришлось через это пройти», — сказал Бун.

Он также добавил, что не собирается уходить в отставку из-за этого вопроса и не будет оценивать ситуацию до завершения расследования.

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Он подтвердил, что один из офицеров уволился из полиции по несвязанной с трагедией причине.

«То, что там было снято, это трагедия, абсолютная трагедия. Это не может не повлиять на тебя. На это очень тяжело смотреть. Я искренне сочувствую семье Генри в это время», — добавил начальник полиции Хэмпшира.

Другие детали дела

Издание Financial Times поделилось другими подробностями резонансного убийства. По информации журналистов, в вечер нападения брат Дигвы позвонил по номеру 999, и утверждал, что именно его брат стал жертвой нападения на почве расизма.

Когда полиция Хэмпшира прибыла на место происшествия, Викрум Дигва вместе с братом продолжали давать ложные показания.

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В зале суда при вынесении приговора заявили, что полиция из-за лжи считала, что имеет достаточные основания для ареста погибшего парня. Полицейский, заковавший в наручники Генри, позже начал делать сердечно-легочную реанимацию.

Полиция отметила, что инцидент произошел в темное время суток, а на Генри была темная одежда, поэтому они не заметили ранений.

«Опыт уголовных судов показывает, что иногда арестованные и закованные в наручники симулируют травму в надежде, что их освободят. Эти полицейские столкнулись с необходимостью быстро принимать решения в сложных обстоятельствах».

Убийца, 23-летний Викрум Дигва, родился и вырос в Великобритании.

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Протесты в Великобритании

The Guardian поделилось последствиями протестов в Великобритании из-за убийства Генри Новака. В Саутгемптоне около тысячи человек вышли на акцию «Справедливость для Генри Новака», протестуя против действий полиции во время задержания раненого парня и против его убийцы Викрума Дигвы.

Демонстранты обвинили правоохранителей в расизме и предвзятости, скандируя «Позор вам» и последние слова погибшего «Я не могу дышать».

Протестующие пытались прорваться к улице, где проживает семья Дигвы. Полицейские заблокировали движение, после чего в офицеров полетели камни, бутылки и мусорные баки. Полиция применила щиты для сдерживания толпы.

У полицейского участка неподалеку, в Портсвуде, зафиксировали повреждение служебных авто стеклянными бутылками.

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На митинге выступили ультраправые деятели Томми Робинсон и Лоренс Фокс, а также лидер UKIP Ник Тенкони. Они заявили об «институциональном расизме против белых» и утверждали, что правоохранители заковали в наручники раненого Новака вместо того, чтобы спасти его жизнь.

Отец погибшего Марк Новак подверг критике жестокое обращение полиции с его сыном, однако призвал общество не использовать эту трагедию для разжигания ненависти, раскола или насилия.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд назвала беспорядки в Портсвуде неприемлемыми, поддержала призыв семьи к покою и предупредила, что все виновники беспорядков понесут суровое наказание по закону.

Мигранты в Великобритании: последние новости

Напомним, в Великобритании разгорелся скандал из-за того, что теневые юридические фирмы помогают нелегальным мигрантам, преимущественно из Пакистана и Бангладеша, выдавать себя за геев и лесбиянок для более легкого получения убежища.

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Расследование установило, что за свои услуги юристы берут в среднем 7000 фунтов стерлингов. За эти деньги клиентам, среди которых часто оказываются лица с просроченными визами, фабрикуют истории, делают фейковые медицинские справки о депрессии или ВИЧ и инструктируют перед устным собеседованием.

Юристы открыто признают, что большинство их клиентов не являются гомосексуалами, однако из-за отсутствия реальных проверок это остается действенным способом легализации и последующего вывоза своих семей.

Британское правительство и лейбористы остро отреагировали на масштабное злоупотребление системой, где к концу 2024 года уже насчитывалось около 12 миллионов мигрантов и беженцев.

Министерство внутренних дел пообещало наказать нарушителей по всей строгости закона, включая депортацию.

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Сейчас власти призывают принять жесткие меры против коррумпированных юристов, полностью запретить нелегалам просить об убежище, а также прекратить выдачу студенческих виз гражданам Пакистана, аналогично ранее введенным ограничениям для граждан Афганистана, Камеруна, Мьянмы и Судана.

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