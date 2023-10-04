Париж кишит клопами – они ползают в поездах и кинотеатрах: как реагируют власти (фото, видео)

В последние недели в Париже участились случаи укусов клопами. Местные сообщают о насекомых в гостиницах, метро и поездах.

За последние недели количество клопов во французских поездах возросло. Пользователи социальных сетей активно сообщают об укусах и делятся видео и фотографиями вагонов, которые кишат жуками.

Об этом пишет EuroNews.

Обычно проблема ограничивалась гостиницами и домами, но, похоже, теперь она распространилась на систему парижского метро и некоторые кинотеатры в столице Франции.

Так, пассажир поезда TGV из Марселя в Париж на прошлой неделе сообщил проводнику поезда о наличии клопов. Пассажирам в вагоне сообщили, что они могут потребовать возврата денег за билет. На той же неделе было сообщено о двух других инцидентах в других поездах SNCF.

Наблюдения не ограничились только поездами SNCF. В прошлую пятницу пассажирка, которая путешествовала с оператором недорогих поездов Ouigo, опубликовала видео на X (ранее Twitter), на котором было насекомое, похожее на клопа, на ее сиденье. Видео сопровождалось надписью "Ouigo, не забудьте продезинфицировать ваши поезда, спасибо".

Même dans le TGV y'a des punaises purée @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

Вероятно, проблема в Париже распространилась даже на парижское метро. Так, водитель на линии 8 заметил наличие клопов в своем салоне. В последнее время в автобусах TCL в Лионе были обнаружены клопы.

В парижских кинотеатрах также сообщалось о наличии клопов. В прошлом месяце сообщение о насекомых в кинотеатре UGC в Париже вызвало панику в социальных сетях. Так, после посещения кинотеатра в Берси-Виллидже, пользователь Х опубликовал фотографии укусов на своем теле, якобы полученных во время просмотра там фильма.

#Cinema Les salles impaires en bas, @UGCcinemas @ugcdistribution de #Bercy Village son infestées de punaises de lit, ATTENTION ‼️‼️‼️ #Paris12

En DM ici, on vous remercie de l'info, mai PAS для mot de regret, ni aucune excuse. RIEN.

La direction du ciné ne traite PAS les salles. pic.twitter.com/VwPkBNlwEF — Nawal ⚡️ (@Nawal_) August 26, 2023

Позже кинотеатр опубликовал извинения перед клиентами через пост на X, заявив, что он ввел чрезвычайную процедуру после обнаружения жуков, в частности, обработку паром при высокой температуре.

Другие сообщения о клопах были сделаны в кинотеатрах MK2 в Бобуре и Библиотеке, а также в других кинотеатрах UGC в Шатле-Ле-Аль, Нуази-ле-Гран и Берси или Pathé Alésia.

Опасны ли клопы?

Согласно недавнему отчету Национального агентства Франции по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и гигиены труда Anses, между 2017 и 2022 годами более одного из 10 французских домохозяйств сталкивалась с нашествием клопов.

Рост таких случаев объясняется увеличением количества путешествий и повышением стойкости клопов к инсектицидам.

Хотя клопы не распространяют болезни, их укусы могут вызвать зуд и дискомфорт, а насекомые могут быстро распространяться. Бороться с заражением может быть сложно и дорого.

Устранение проблемы, которая, по словам Anses, влияет на домохозяйства с любым социально-экономическим статусом, стоит в среднем 866 евро. Он рекомендует нехимические методы обработки, такие как сильная жара или замораживание.

Что делают для борьбы с проблемой клопов во Франции?

В письме, адресованном премьер-министру Элизабет Борн, мэрия Парижа призвала принять меры для борьбы с проблемой клопов в городе.

"Постельные клопы являются проблемой общественного здоровья, и о них следует сообщать. Государство должно срочно объединить все заинтересованные стороны, чтобы развернуть план действий, соответствующий этому бедствию, поскольку вся Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году", — написал заместитель мэра города Эммануэль Грегуар.

Чтобы предотвратить распространение проблемы в поездах, SNCF говорит, что проводит регулярную тщательную очистку и процедуры против вредителей, включая использование ловушек и инсектицидов в труднодоступных местах.

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