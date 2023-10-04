Париж кишит клопами – они ползают в поездах и кинотеатрах: как реагируют власти (фото, видео)

В последние недели в Париже участились случаи укусов клопами. Местные сообщают о насекомых в гостиницах, метро и поездах.
За последние недели количество клопов во французских поездах возросло. Пользователи социальных сетей активно сообщают об укусах и делятся видео и фотографиями вагонов, которые кишат жуками.
Об этом пишет EuroNews.
Обычно проблема ограничивалась гостиницами и домами, но, похоже, теперь она распространилась на систему парижского метро и некоторые кинотеатры в столице Франции.
Так, пассажир поезда TGV из Марселя в Париж на прошлой неделе сообщил проводнику поезда о наличии клопов. Пассажирам в вагоне сообщили, что они могут потребовать возврата денег за билет. На той же неделе было сообщено о двух других инцидентах в других поездах SNCF.
Seraient-ce des punaises de lit dans vos trains @SNCFVoyageurs @SNCFConnect ????? pic.twitter.com/NyJKrdtvy0— Dana Del Rey (@DanaShaam) September 18, 2023
Наблюдения не ограничились только поездами SNCF. В прошлую пятницу пассажирка, которая путешествовала с оператором недорогих поездов Ouigo, опубликовала видео на X (ранее Twitter), на котором было насекомое, похожее на клопа, на ее сиденье. Видео сопровождалось надписью "Ouigo, не забудьте продезинфицировать ваши поезда, спасибо".
Même dans le TGV y'a des punaises purée @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV— NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023
Вероятно, проблема в Париже распространилась даже на парижское метро. Так, водитель на линии 8 заметил наличие клопов в своем салоне. В последнее время в автобусах TCL в Лионе были обнаружены клопы.
В парижских кинотеатрах также сообщалось о наличии клопов. В прошлом месяце сообщение о насекомых в кинотеатре UGC в Париже вызвало панику в социальных сетях. Так, после посещения кинотеатра в Берси-Виллидже, пользователь Х опубликовал фотографии укусов на своем теле, якобы полученных во время просмотра там фильма.
#Cinema Les salles impaires en bas, @UGCcinemas @ugcdistribution de #Bercy Village son infestées de punaises de lit, ATTENTION ‼️‼️‼️ #Paris12— Nawal ⚡️ (@Nawal_) August 26, 2023
En DM ici, on vous remercie de l'info, mai PAS для mot de regret, ni aucune excuse. RIEN.
La direction du ciné ne traite PAS les salles. pic.twitter.com/VwPkBNlwEF
Позже кинотеатр опубликовал извинения перед клиентами через пост на X, заявив, что он ввел чрезвычайную процедуру после обнаружения жуков, в частности, обработку паром при высокой температуре.
Другие сообщения о клопах были сделаны в кинотеатрах MK2 в Бобуре и Библиотеке, а также в других кинотеатрах UGC в Шатле-Ле-Аль, Нуази-ле-Гран и Берси или Pathé Alésia.
Опасны ли клопы?
Согласно недавнему отчету Национального агентства Франции по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и гигиены труда Anses, между 2017 и 2022 годами более одного из 10 французских домохозяйств сталкивалась с нашествием клопов.
Рост таких случаев объясняется увеличением количества путешествий и повышением стойкости клопов к инсектицидам.
Хотя клопы не распространяют болезни, их укусы могут вызвать зуд и дискомфорт, а насекомые могут быстро распространяться. Бороться с заражением может быть сложно и дорого.
Устранение проблемы, которая, по словам Anses, влияет на домохозяйства с любым социально-экономическим статусом, стоит в среднем 866 евро. Он рекомендует нехимические методы обработки, такие как сильная жара или замораживание.
Что делают для борьбы с проблемой клопов во Франции?
В письме, адресованном премьер-министру Элизабет Борн, мэрия Парижа призвала принять меры для борьбы с проблемой клопов в городе.
"Постельные клопы являются проблемой общественного здоровья, и о них следует сообщать. Государство должно срочно объединить все заинтересованные стороны, чтобы развернуть план действий, соответствующий этому бедствию, поскольку вся Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году", — написал заместитель мэра города Эммануэль Грегуар.
Чтобы предотвратить распространение проблемы в поездах, SNCF говорит, что проводит регулярную тщательную очистку и процедуры против вредителей, включая использование ловушек и инсектицидов в труднодоступных местах.
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