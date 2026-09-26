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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Парк развлечений оказался в центре скандала: более 100 человек получили тяжелые травмы

Более 100 посетителей парка развлечений в Валенсии в Калифорнии во время аварии на американских горках получили травмы, в том числе тяжелые повреждения мозга.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Американские горки

Американские горки / © Associated Press

На Калифорнийский парк развлечений Six Flags Magic Mountain подали в суд люди, утверждающие, что потерпели «катастрофическое поражение мозга» после катания на американских горках.

Об этом сообщает The Guardian.

К иску присоединились более 100 человек, заявляющих, что получили черепно-мозговые травмы во время катания на аттракционе в парке развлечений в Валенсии.

Сидения на аттракционе вращаются на 360 градусов и переворачиваются, когда горки разгоняются до скорости около 122 км/ч. Они проходят через полупетли, внезапно переходящие в «обильные падения».

Две женщины перенесли кровоизлияния в мозг и нуждались в экстренном хирургическом вмешательстве после катания на X2. Адвокаты заявляют, что врачи связали травмы с «резким ускорением и замедлением», которое женщины получили во время поездки на X2.

Расследование установило, что за почти 20 лет было зафиксировано более десятка сообщений о серьезных травмах, связанных с аттракционом X2, в том числе два смертельных случая.

В Six Flags заявили, что не комментируют текущие судебные процессы, а аттракцион X2 не работает с середины июля.

Напомним, в США семья подала в суд на популярный горнолыжный курорт Heavenly Mountain после того, как их 5-летняя дочь получила серьезные ожоги от горячего шоколада.

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