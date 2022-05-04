Парламент Беларуси одобрил смертную казнь за "покушение на теракты"

Парламент Беларуси одобрил смертную казнь за "покушение на теракты"

В Беларуси за "покушение на теракт" предусмотрена смертная казнь.

Сенаторы Совета Республики Национального собрания Беларуси приняли законопроект об изменении уголовного кодекса.

Об этом сообщает " Белта ".

Так, высшая мера наказания предусмотрена за:

покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации с целью провокации международных осложнений;

покушение на акт терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;

покушение на убийство государственного или общественного деятеля.

Ранее сообщалось, что проект Закона был подготовлен "с целью сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

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