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Парламент Болгарии поддержал помощь Украине: в частности там будут ремонтировать украинскую военную технику

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Парламент Болгарии поддержал помощь Украине: в частности там будут ремонтировать украинскую военную технику

pixabay.com

Парламент Болгарии в среду проголосовал за предоставление гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине.

Это решение также включает в себя ремонт украинской военной техники на оборонных предприятиях Болгарии.

Об этом пишет издание ВТА.

Решение поддержали 200 депутатов из четырех партий правительственной коалиции, а также бывшая правящая партия ГЭРБ и "Движение за права и свободы". 16 депутатов проголосовали против.

В резолюции говорится о:

  • Болгария будет продолжать поддерживать стремление Украины к членству в ЕС;
  • оказание помощи украинскому народу, убегающему от войны;
  • содействие экспорту украинского зерна через болгарский черноморский порт Варна;
  • усиление энергетического сотрудничества в целом и, в частности, поставки электроэнергии и природного газа;
  • ремонт украинской военной техники на болгарских ВПК;
  • продолжение предоставления гуманитарной помощи, особенно лекарств, одежды и продуктов питания.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Президент отметил, что Болгария среди тех государств, которые принципиально и быстро отреагировали на российскую агрессию.

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