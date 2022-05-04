Парламент Болгарии поддержал помощь Украине: в частности там будут ремонтировать украинскую военную технику

Парламент Болгарии в среду проголосовал за предоставление гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине.
Это решение также включает в себя ремонт украинской военной техники на оборонных предприятиях Болгарии.
Об этом пишет издание ВТА.
Решение поддержали 200 депутатов из четырех партий правительственной коалиции, а также бывшая правящая партия ГЭРБ и "Движение за права и свободы". 16 депутатов проголосовали против.
В резолюции говорится о:
- Болгария будет продолжать поддерживать стремление Украины к членству в ЕС;
- оказание помощи украинскому народу, убегающему от войны;
- содействие экспорту украинского зерна через болгарский черноморский порт Варна;
- усиление энергетического сотрудничества в целом и, в частности, поставки электроэнергии и природного газа;
- ремонт украинской военной техники на болгарских ВПК;
- продолжение предоставления гуманитарной помощи, особенно лекарств, одежды и продуктов питания.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Президент отметил, что Болгария среди тех государств, которые принципиально и быстро отреагировали на российскую агрессию.
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