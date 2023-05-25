Парламент Британии единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Депутат Консервативной партии Полин Летхэм подчеркнула, что голод в Украине в начале 1930-х годов был искусственным, вызванным принудительным отнятием урожая у украинских крестьян.
Нижняя палата парламента Великобритании (Палата общин) единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Именно поэтому мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания – по крайней мере, британский парламент – не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности", – заявила депутат Консервативной партии Полин Летхэм.
Она подчеркнула, что сейчас Россия похищает украинское зерно на оккупированных украинских территориях.
В парламенте назвали необходимость признания Голодомора геноцидом проявлением солидарности с Украиной и сигналом, что голод нельзя использовать как средство ведения войны.
В целом, Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.
Напомним, парламент Словении также признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Ранее и французский сенат признал Голодомор геноцидом украинцев.
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