Парламент Эстонии назвал Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию РФ

Парламент Эстонии (Рийгикогу) признал Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.

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"Рийгикогу принял заявление, в котором осудил действия Московского патриархата по поводу оправдания и поддержки агрессии России против Украины и провозгласил Московский патриархат учреждением, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В заявлении эстонский парламент осуждает войну РФ против Украины и незаконную аннексию территории, завоеванной во время агрессии, и отмечает, что грозящий ядерным оружием террористический режим Путина стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.

"Патриарх Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации с момента полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году. Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "русского мира" как инструмент разжигания войны, с помощью которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризуется российское общество и оправдывается агрессия с целью расширения Российской Федерации на все территории, где исторически доминировала Россия, включая Украину", – говорится в заявлении Рийгикога.

Согласно заявлению, Эстония как демократическое государство выступает за свободу вероисповедания. Но также отмечает, что в современном мире государство должно защищать население от террористической и другой враждебной пропаганды и призывов к насилию.

"Защита от подобной пропаганды, в том числе затрагивающая и православных, проживающих в Эстонии, независимо от языка, национальности или канонической принадлежности. С учетом предыдущей деятельности Московского патриархата сохраняется высокая угроза влияния на население в этом псевдорелигиозном контексте", — говорится в заявлении.

Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается РПЦ как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих православие.

Также Рийгикогу призвал международное сообщество препятствовать враждебной деятельности РПЦ.

Ранее в Эстонии ответили, будут ли высылать военнообязанных украинцев с просроченными паспортами.

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