Парламент Эстонии назвал Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию РФ

Парламент Эстонии также призвал международное сообщество препятствовать враждебной деятельности РПЦ.
Парламент Эстонии (Рийгикогу) признал Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.
"Рийгикогу принял заявление, в котором осудил действия Московского патриархата по поводу оправдания и поддержки агрессии России против Украины и провозгласил Московский патриархат учреждением, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В заявлении эстонский парламент осуждает войну РФ против Украины и незаконную аннексию территории, завоеванной во время агрессии, и отмечает, что грозящий ядерным оружием террористический режим Путина стал наибольшей угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.
"Патриарх Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации с момента полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году. Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию "русского мира" как инструмент разжигания войны, с помощью которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризуется российское общество и оправдывается агрессия с целью расширения Российской Федерации на все территории, где исторически доминировала Россия, включая Украину", – говорится в заявлении Рийгикога.
Согласно заявлению, Эстония как демократическое государство выступает за свободу вероисповедания. Но также отмечает, что в современном мире государство должно защищать население от террористической и другой враждебной пропаганды и призывов к насилию.
"Защита от подобной пропаганды, в том числе затрагивающая и православных, проживающих в Эстонии, независимо от языка, национальности или канонической принадлежности. С учетом предыдущей деятельности Московского патриархата сохраняется высокая угроза влияния на население в этом псевдорелигиозном контексте", — говорится в заявлении.
Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается РПЦ как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих православие.
Также Рийгикогу призвал международное сообщество препятствовать враждебной деятельности РПЦ.
Ранее в Эстонии ответили, будут ли высылать военнообязанных украинцев с просроченными паспортами.
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