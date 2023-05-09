Парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

За соответствующее решение проголосовали все 331 депутат, находившиеся в зале парламента.

Парламент Франции 9 мая признал частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией.

Об этом сообщает посольство Украины во Франции.

В присутствии посла Украины Владимира Помельченко и главы МИД Франции Катрин Колоны соответствующее решение было единогласно принято парламентариями.

"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", – отметили в украинском посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его наемники были вынуждены прикрывать один из флангов от ВСУ после того, как российская армия сбежала с позиций.

Кроме того, мы ранее информировали, что политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что главу "вагнеровцев" Евгения Пригожина могут скоро убить спецотряды министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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