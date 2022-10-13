Парламент Ирака избрал нового президента через несколько часов после ракетного удара

В четверг, 13 октября, в парламенте Ирака избрали новым президентом страны курдского политика Абдула Латифа Рашида. Выборы прошли буквально через несколько часов после того, как девять ракет ударили по районам вблизи правительственного квартала, так называемой "зеленой зоны" Багдада, где расположен парламент.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В этом году Ирак уже трижды неудачно пытался избрать нового главу государства.

Страна пережила месяцы политического тупика после того, как влиятельный шиитский лидер Муктада ас-Садр в прошлом году стал победителем на парламентских выборах, но не смог собрать достаточно поддержки для формирования правительства.

Ас-Садр отозвал своих депутатов из парламента, а в августе объявил, что покинет политику. Это спровоцировало наихудшее насилие в Багдаде за многие годы.

В результате сегодняшнего ракетного обстрела, произошедшего, когда парламент собирался начать свою сессию, несколько мирных жителей и сотрудников сил безопасности были ранены. Ответственность за обстрел не взяла на себя ни одна группировка.

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Первый тур голосования по кандидатуре президента не набрал необходимого большинства в две трети. После второго тура победу одержал 78-летний Аблул Латиф Рашид. Он сменил на посту главы государства другого иракского курда Бархама Салеха.

Рашид – инженер с британским образованием, который был министром водных ресурсов Ирака с 2003 по 2010 год. У него есть 15 дней, чтобы пригласить кандидата от крупнейшего парламентского блока для формирования правительства.

Несмотря на то, что должность президента преимущественно церемониальная, голосование является ключевым шагом в политическом процессе Ирака, поскольку президент приглашает кандидата от крупнейшего парламентского блока сформировать правительство.

Согласно системе разделения властей, разработанной во избежание межконфессионального конфликта, президент Ирака является курдом, премьер-министр – шиитом, а спикер парламента – суннитом.

Напомним, в августе этого года в столице Ирака погибли по меньшей мере 20 человек, а десятки были ранены во время беспорядков с участием пробившихся в президентский дворец сторонников шиитского шейха и политика Муктада ас-Садра.

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