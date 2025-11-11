ТСН в социальных сетях

Парламент Израиля поддержал решение о смертной казни для террористов

Законопроект предусматривает обязательное назначение смертной казни в случаях, когда убийство израильского гражданина совершено по националистическим или расистским мотивам.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Флаг Израиля

Флаг Израиля / © Reuters

Кнессет Израиля одобрил в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для террористов, убивающих израильтян.

За документ проголосовали 39 депутатов, против — 16, сообщает The Times of Israel.

Кроме этого, поддержку получили два альтернативных законопроекта, представленных депутатами от партий «Ликуд» и «Исраэль Бейтену». Результаты голосования составляли соответственно 36-15 и 37-14.

Законопроект предусматривает обязательное назначение смертной казни в случаях, когда убийство израильского гражданина совершено по националистическим или расистским мотивам. Также документ позволяет военным судам на Западном берегу выносить приговоры простым большинством голосов, а не единогласно, и отменяет возможность смягчения наказания военными командирами.

«Сегодня мы сделали исторический шаг к подлинной справедливости и усилению сдерживания террора», — заявила инициатор законопроекта Лимор Сон Хар-Мелех после голосования.

После принятия законопроекта министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир раздавал депутатам пахлаву. Через несколько минут к празднованию присоединились и работники парламента.

Этот жест носил символический характер: пахлаву обычно раздают в палестинских районах после нападений на израильтян. Таким образом Бен Гвир продемонстрировал «зеркальный ответ» — празднование принятия закона, который, по его словам, станет возмездием за теракты.

«Те, кто убивал, насиловал и похищал наших сыновей и дочерей, не заслуживают видеть свет дня. Их приговором должна быть смертная казнь», — подчеркнул министр.

Оппозиционные фракции преимущественно проигнорировали голосование — депутаты от партий «Сине-белые» и «Еш Атид» не участвовали.

В самой коалиции против выступила партия «Дегель ха-Тора» от блока «Объединенный иудаизм Торы», а большинство депутатов от «ШАС» не явились на заседание.

«Террорист должен умереть — на поле боя или в суде», — подчеркнул лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман, чья фракция поддержала документ.

Теперь законопроект направят в профильный комитет для подготовки ко второму и третьему чтениям. В случае окончательного принятия Израиль получит механизм применения смертной казни в отношении осужденных за теракты впервые в истории страны.

