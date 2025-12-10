- Дата публикации
Парламент Швейцарии избрал нового президента: что известно о Ги Пармелина
Новым президентом Швейцарии стал действующий министр экономики Ги Пармелин, для которого это будет второй президентский срок.
Швейцарский парламент избрал министра экономики Ги Пармелина президентом страны на 2026 год. Согласно уникальной политической системе Швейцарии, эта должность является ротационной и ежегодно переходит к одному из семи членов Федерального совета.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Винодел и опытный политик
66-летний Ги Пармелин является дольше всего работающим членом действующего правительства (Федерального совета). Он представляет франкоязычную часть Швейцарии и является членом правой Швейцарской народной партии.
Интересный факт из его биографии: по специальности Пармелин – профессиональный винодел.
Он уже занимал пост президента в 2021 году. В этом году он был вице-президентом, а теперь, согласно очереди, возглавит государство. Его заместителем и вице-президентом станет министр иностранных дел Игнацио Кассис, который, вероятно, станет президентом в 2027 году.
Миссия: «укротить» Трампа
Хотя должность президента в Швейцарии в значительной степени церемониальна, следующий год обещает быть насыщенным. Именно Пармелину, как министру экономики, удалось в середине ноября достичь важного торгового соглашения с США, снизив пошлины на швейцарские товары с 39% до 15%.
Это произошло после того, как переговоры его предшественницы Карин Келлер-Зуттер с Белым домом зашли в тупик, и Швейцария чуть не получила высшее импортное собрание среди всех промышленно развитых стран.
Первым серьезным испытанием нового президента станет январский Всемирный экономический форум в Давосе. Пармелин будет произносить поздравительную речь на мероприятии, которое впервые с 2020 года лично посетит Дональд Трамп.
Напомним, предшественница Пармелина, Карин Келлер-Зуттер, предложила Зеленскому рассмотреть Швейцарию как площадку для мирных переговоров на самом высоком уровне.