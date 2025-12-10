Парламент Швейцарии избрал нового президента: что известно о Ги Пармелина

Президент Швейцарии ГиПармелин

Реклама

Швейцарский парламент избрал министра экономики Ги Пармелина президентом страны на 2026 год. Согласно уникальной политической системе Швейцарии, эта должность является ротационной и ежегодно переходит к одному из семи членов Федерального совета.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Винодел и опытный политик

66-летний Ги Пармелин является дольше всего работающим членом действующего правительства (Федерального совета). Он представляет франкоязычную часть Швейцарии и является членом правой Швейцарской народной партии.

Реклама

Интересный факт из его биографии: по специальности Пармелин – профессиональный винодел.

Он уже занимал пост президента в 2021 году. В этом году он был вице-президентом, а теперь, согласно очереди, возглавит государство. Его заместителем и вице-президентом станет министр иностранных дел Игнацио Кассис, который, вероятно, станет президентом в 2027 году.

Миссия: «укротить» Трампа

Хотя должность президента в Швейцарии в значительной степени церемониальна, следующий год обещает быть насыщенным. Именно Пармелину, как министру экономики, удалось в середине ноября достичь важного торгового соглашения с США, снизив пошлины на швейцарские товары с 39% до 15%.

Это произошло после того, как переговоры его предшественницы Карин Келлер-Зуттер с Белым домом зашли в тупик, и Швейцария чуть не получила высшее импортное собрание среди всех промышленно развитых стран.

Реклама

Первым серьезным испытанием нового президента станет январский Всемирный экономический форум в Давосе. Пармелин будет произносить поздравительную речь на мероприятии, которое впервые с 2020 года лично посетит Дональд Трамп.

Напомним, предшественница Пармелина, Карин Келлер-Зуттер, предложила Зеленскому рассмотреть Швейцарию как площадку для мирных переговоров на самом высоком уровне.