Парламент Словакии утвердил правительство российского премьер-министра Роберта Фицо и поддержал его политическую программу, которая в частности обещает прекратить государственную военную помощь Украине

Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе коалиция одобрила свою политическую программу, а парламент поддержал ее во время голосования. Словацкие депутаты поддержали программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, снизить дефицит бюджета и ввести новый банковский налог.

В программе говорится, что Братислава будет "поддерживать мирные планы с предложениями по немедленному прекращению боевых действий в Украине и дипломатическому разрешению конфликта в соответствии с международным правом". Словакия также обещает продолжить направление нашей стране гуманитарной помощи, но не военной.

"Свободный рынок терпит неудачу. Любые мультикультурные взгляды сегодня остались позади и не приносят того эффекта, которого от них ждали. Мы живем в период военных конфликтов и грубых нарушений международного права. К сожалению, мы также переживаем период потери авторитета важных международных организаций ", — отметил Фицо

При этом словацкий премьер подчеркнул, что внешняя политика его правительства "будет ориентирована на все четыре стороны света".

Пророссийский премьер в Словакии: что известно

Напомним, Фицо уже возглавляло правительство Словакии в период с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год. Он выступает против продолжения поставок вооружений Украине.

На парламентских выборах в Словакии 30 сентября 2023 победу одержала пророссийская партия экс-премьера Роберта Фицо.

В CNN напомнили, что Фицо не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет мифических "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали диктатора Путина начать вторжение, повторяя ложные нарративы РФ.

После победы на выборах Фицо заявил, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине, поэтому Словакия больше не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы. В то же время он пообещал, что не будет препятствовать продаже оружия Украине.

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