Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв", — написал Зеленский.

Накануне Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Там отметили, что признают Голодомор как насильственный голод, который был преднамеренно вызван режимом Сталина в Украине в период 1932-1933 годов, как преступления геноцида против украинского народа.

Голодомор — геноцид украинского народа

В 2023 году известно, что Голодомор официально признан геноцидом украинского народа более 30 стран мира. 13 июня Люксембург признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующую резолюцию приняла Палата депутатов.

В мае в Британии признали Голодомор геноцидом украинского народа. Нижняя палата парламента Великобритании (Палата общин) единогласно приняла это решение.

В РФ до сих пор отрицают Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания как преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников жертвам Голодомора.

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