Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля

У Конституционного суда есть 180 дней для принятия окончательного решения.

Южнокорейский парламент принял законопроект об импичменте президента Юн Сок Йоля.

Об этом сообщили агентства KBS News и Yonhap.

За импичмент проголосовали 204 парламентария, против — 85, а трое воздержались. Хотя большинство членов правящей Партии власти народа (People Power Party), к которой принадлежит Юн Сок Йоль, отказались участвовать в голосовании, это не помешало принять решение.

Это была уже вторая попытка объявить импичмент президенту. Первое голосование завершилось безуспешно, ведь большинство депутатов правящей партии покинули зал заседаний и не голосовали.

Согласно процедуре Юн Сок Йоля теперь должны временно отстранить от должности. В настоящее время его обязанности будет исполнять премьер-министр Хан Док Су. Между тем Конституционный суд в течение 180 дней должен решить, лишить ли президента должности окончательно, или восстановить его полномочия.

Если суд утвердит импичмент или президент сам уйдет в отставку, в стране должны пройти новые выборы в течение 60 дней.

Сам Юн Сок Йоль заявил, что намерен "сражаться до конца". Президент настаивает, что его решение о введении военного положения было необходимо для защиты страны и преодоления политического кризиса, вызванного оппозицией, которая, по его словам, подрывает демократические принципы.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль извинился за введение военного положения. Он заявил, что "искренне сожалеет", что вызвало обеспокоенность общественности.

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