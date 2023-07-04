Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала РФ государством спонсором-терроризмом, а ППК "Вагнер" террористической организацией

ПА ОБСЕ призывает страны усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер "Группы Вагнера" и ее действий, а также ответственность РФ как государства-спонсорки этой террористической организации.

Во время сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере (Канада) была принята итоговая декларация, которая, в частности, говорит, что терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа", член украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук.

"Действия " Группы Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент РФ лично признал, что "Группа Вагнера" была "полностью финансирована" государством", — говорится в разъяснении декларации).

Также говорится, что государства-члены ОБСЕ должны принять меры против "Группы Вагнера" и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией;

"Самое главное! Призывает государств-членов усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер "Группы Вагнера" и ее действий; ответственность российской федерации, как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения", — говорится в документе.

По словам Кравчук, впервые именно такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации! (ранее ПАСЕ назвало режим в России террористическим).

Более того, аналогичный термин "state sponsor of terrorism" знает и законодательство США, которые также являются членом ОБСЕ.

"Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должен оставаться без внимания и справедливым наказанием", — добавила она.

Ранее в США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с "Вагнером". "Группа Вагнера" использует уязвимости безопасности по всему миру, совершает жестокость и преступные действия, угрожающие порядку, надлежащему управлению, процветанию и правам человека, отметили в Вашингтоне.

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