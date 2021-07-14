Парламентские выборы в Болгарии: победила партия телеведущего и певца

Большинство голосов отдали политсиле "Есть такой народ" Славы Трифонова.

Во время досрочных парламентских выборов в Болгарии, которые состоялись 11 июля, победу одержала партия телеведущего и певца Славы Трифонова "Есть такой народ".

Избирательная комиссия посчитала 100% протоколов, пишет издание News.bg.

Также читайте Парламентские выборы в Армении: ЦИК назвала победителей

Партия Трифонова получила 24,08% голосов — это 62 мандата в составе болгарского парламента. К слову, после выборов Трифонов заявил, что его политическая сила не будет объединяться в коалицию и самостоятельно формировать правительство меньшинства.

Чуть меньше — 23,51% голосов отдали за блок ГЭРБ-СДС, который возглавляет бывший премьер Бойко Борисов. Он будет 62 мандата. Експремьер Борисов уже заявил, что переходит в оппозицию.

В парламент прошли Болгарская социалистическая партия, которую поддержали 13,39% лиц, "Демократическая Болгария" — 12,64%, партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" — 10,71%, а также "Вставай! Мафия геть!" — 5,01%.

Как сообщалось, в Молдове 11 июля состоялись досрочные парламентские выборы : по предварительным данным, лидирует партия действующей президенткой Маи Санду. Победа на парламентских выборах была одной из обещаний реформистки Санду. Ее партия стала первым с 2009 года абсолютным победителем. Поддержка парламента даст президентци Молдовы больше возможностей для проведения реформ, поскольку именно борьба с коррупцией, улучшение уровня жизни и сближение с ЕС были ее предвыборными обещаниями.

Новости мира: в парламент Молдовы проходит пророссийская политсила "Шор"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку